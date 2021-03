DBT annonce une forte croissance au second semestre

(Boursier.com) — DBT annonce pour 2020 un chiffre d'affaires de 3,94 millions d'euros, dont 1,22 million au premier semestre et 2,72 millions au second semestre. Après avoir passé un premier semestre atypique, le groupe DBT a continué d'être impacté par la crise économique et sociale liée à la Covid-19. Pour la filiale DBT Ingénierie, regroupant les activités historiques, moins impactée par la Covid-19 que DBT-CEV, le CA sur l'année représente 54% du CA du groupe DBT, avec une progression de 122% au second semestre 2020 par rapport au premier semestre. L'activité de la filiale DBT CEV spécialiste des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, a continué à être impactée par la crise sanitaire avec de nombreux décalage de projets. Son CA représente 46% du CA du groupe DBT, avec également une progression de 122% au second semestre 2020 par rapport au premier. Les résultats annuels seront publiés le 30 avril.