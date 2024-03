DBT annonce les résultats de son augmentation de capital et la fin du contrat de financement par OCEANE

(Boursier.com) — DBT , expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de près de 8 ME.

A l'issue de la période de souscription, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) s'est élevée à 729.544 actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 1,90 euro, et représentant environ 17,3% du nombre d'actions à émettre au titre de l'augmentation de capital qui s'élevait à 4.205.305 actions nouvelles.

Cette demande se décompose comme suit :

*592.658 actions demandées à titre irréductible représentant 14,1% du montant total de l'émission ;

*46.305 actions demandées à titre réductible représentant 1,1% du montant total de l'émission ;

*90.581 actions demandées à titre libre représentant 2,2% du total de l'émission.

Ces demandes de souscription (à titre irréductible, réductible et à titre libre) ont été servies intégralement.

Dans la mesure où ces demandes de souscription ont représenté environ de 17,3% du montant de l'émission (soit près de 1,4 ME), les 3.475.761 actions nouvelles non absorbées par ces souscriptions (soit 82,7% du montant de l'émission) ont été réparties et attribuées, aux actionnaires et investisseurs qui s'étaient engagés à souscrire au titre de la garantie de l'émission. Ces engagements au titre de la garantie pouvaient être déclenchés dès lors que le nombre d'actions nouvelles souscrites à l'issue de la période de souscription n'atteignait pas 100% du montant de l'augmentation de capital et dans la limite d'un montant maximum de 6.762.500 euros.

Comme indiqué dans le communiqué annonçant le lancement de l'augmentation de capital, l'engagement d'ESSI (European Select Sustainable Investments) à souscrire au titre de la garantie par compensation d'une créance d'un montant de 1.462.500 euros relative à des OCEANE a été actionné prioritairement. Puis, le solde relatif aux engagements de garantie à souscrire en numéraire ont été répartis proportionnellement entre les Garants.