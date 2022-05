DBT : Alexandre Borgoltz s'exprime au Forum rev3 de Lille

(Boursier.com) — Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT, intervient ce 9 mai 2022 au Forum rev3 de Lille dans le cadre de "l'accélération de la transformation industrielle en Hauts-de-France". Dans le cadre du forum rev3 sur le thème 'Territoires, acteurs du monde académique et du monde associatif, ensemble comment transformer notre région ?', Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT, est invité à donner sa vision sur les questions :

- Comment rev3 répondra à l'enjeu vital du 21e siècle de réduire les émissions de C02 ?

- Comment relever les défis de la mobilité décarbonée ?

- Comment un acteur industriel majeur de l'électromobilité peut accompagner cette démarche dans le cadre de R3, sa nouvelle filiale d'exploitation de bornes de recharge rapide ?

En participant à cette manifestation, le groupe DBT, spécialiste européen des systèmes de recharge pour véhicules électriques et acteur engagé du 'made in France' réaffirme sa position d'entreprise référence de la région sur les sujets de mobilité électrique. Les différentes actions de rev3 ont pour but de réussir la nécessaire triple révolution environnementale, technologique et territoriale. A l'occasion de cette manifestation, Alexandre Borgoltz démontrera la capacité de DBT à assurer un maillage le plus large possible du territoire national avec ses solutions de bornes de recharge innovantes et une offre clé en main d'exploitation de bornes rapides avec sa nouvelle filiale R3, dont un premier hub a été déployé récemment au Sud de Lille en partenariat avec le groupe Norauto.

"rev3 contribue, à l'échelle d'une région, à répondre à d'importantes mutations économiques, écologiques et sociales que le monde a commencé à vivre. DBT est acteur de ces transformations à de multiples niveaux, et je me réjouis de participer à cet important évènement visant la promotion d'une nouvelle ère industrielle pour les Hauts-de-France", indique Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT qui poursuit : "Notre stratégie industrielle est basée sur une forte maitrise technologique interne, sur la production Française supportée par à un réseau de partenaires historiques. Ces engagements sont alignés avec les piliers de rev3. Ils nous permettent concrètement de mieux répondre aux enjeux de marché que nos concurrents en terme de qualité ou de réactivité, tout en contrôlant notre empreinte écologique. Depuis de nombreuses années, DBT vise à faire du 'made in France' à Douai, un modèle économique pérenne dans un environnement fortement mondialisé. Les succès commerciaux enregistrés depuis 12 mois témoignent de la pertinence de nos choix stratégiques du 'produire loca' avec de l'innovation et des processus industriels de nouvelle génération".

Le dirigeant conclut : "Nous avons récemment lancé R3, notre filiale d'opération de bornes ultra rapides. Avant la fin de l'année 2022, R3 aura terminé l'installation de près de 25 sites de recharge Haute Puissance (HPC) dans la région. En plus de comptabiliser le plus grand nombre de points HPC, ces stations permettront quotidiennement à des centaines d'utilisateurs de VE de se recharger sur des bornes conçues et fabriquées à moins de 100km de leur lieu de d'installation".