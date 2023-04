DBT agrandit son site de Brebières

(Boursier.com) — Le groupe DBT annonce la construction d'une extension de son bâtiment actuel. En effet, le groupe prépare une extension au site de Brebières (Hauts de France) dont les travaux commenceront en mai, pour une réception prévue en novembre 2023. Ce nouveau bâtiment renforcera les capacités de DBT à répondre à la croissance de son activité industrielle.

Le site est repensé pour répondre à la demande croissante des stations de recharge et améliorer la qualité de vie au travail des équipes. Le projet s'articule en deux parties, un agrandissement de la zone de production et stockage ainsi que la création d'une zone de restauration pour les salariés.

Forte expansion en 5 ans

Dopé par l'activité des bornes de recharge, DBT poursuit sa croissance et dimensionne ses locaux pour soutenir l'augmentation de l'activité et atteindre l'objectif annoncé de 50 ME en 2025. La première étape achevée en 2021, avait doublé la taille de l'espace de stockage et de production en passant de 2.000 à 4.000 m2. A terme, cela aura permis de multiplier par 10 la production des chargeurs en 5 ans. La seconde étape, qui n'occasionnera pas de perturbations sur l'activité de production, triplera l'espace alloué à la restauration qui accueillera de manière plus confortable et pérenne les 100 salariés du site. Une zone de stockage modernisée sera également ajoutée à la partie industrielle.