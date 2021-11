DBT à un tournant...

(Boursier.com) — Après un exercice 2020 en récession en raison de la crise sanitaire, l'activité s'est fortement reprise au 1er semestre 2021 pour l'ensemble des marchés de DBT. Le chiffre d'affaires semestriel définitif ressort à 2,13 millions d'euros, en hausse de 73,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Dans un contexte de difficultés grandissantes d'approvisionnement de certains composants, DBT a signé par anticipation des contrats de fourniture de composants stratégiques (semi-conducteurs, tôlerie, ...). Ceci lui a permis d'améliorer sa marge brute qui croît à 393 kE au 1er semestre 2021 (217 kE au 1er semestre 2020). Enfin DBT a accéléré le développement de ses ventes de son segment CEV avec le recrutement de 6 commerciaux qui couvriront de nouveaux territoires en France.

Le résultat d'exploitation du 1er semestre 2021 reste en perte, mais à un niveau moindre que celui constaté pour la même période de 2020. La perte opérationnelle affiche -3,03 ME, en retrait de près de 7% par rapport au 1er semestre 2020.

Le résultat net ressort à -2,97 ME, soit une réduction de la perte nette semestrielle de 653 kE.

Situation financière

Pour financer son développement et compte-tenu des temps de cycle longs, DBT a conclu en mars 2021 un financement en fonds propres d'un montant maximum de 200 ME avec Park Partners GP mobilisable par tranche d'1 ou 4 ME. Avec cette souplesse de structuration, ce montage permet à la fois de répondre aux besoins issus de la croissance organique mais également dans le cadre de futures acquisitions. Compte-tenu de son caractère dilutif, le groupe veillera à optimiser au maximum toutes ses sources de financement en ayant également recours à des subventions ou des crédits bancaires chaque fois que cela sera possible. DBT a d'ailleurs obtenu une subvention de la BPI à hauteur de 800 kE, dont le premier versement (50%) a été effectué en juillet 2021.

Au 30 juin 2021, le montant des fonds propres de DBT s'élève à 10,72 ME (6,97 ME au 31 décembre 2020), soit une hausse de 3,76 kE. Les disponibilités affichent 3,06 ME (2,35 ME à l'ouverture de l'exercice). La dette financière ressort à 1,96 ME (2,52ME à la fin de l'exercice précédent).

Perspectives favorables

DBT confirme la bonne orientation de son carnet de commandes avec la signature depuis le début de l'année de nouveaux accords-cadres avec des intégrateurs de bornes, des entreprises privées recevant du public (chaînes de restauration rapide, grande distribution, ...) ou des syndicats d'électrification.

Pour renforcer sa pénétration commerciale, le groupe entend accélérer de déploiement de sa nouvelle force commerciale au travers des salons professionnels ou dans le cadre de partenariats stratégiques.

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT commente : "Les 6 premiers mois de l'exercice 2021 marquent un vrai tournant pour DBT avec la montée en puissance de nos nouvelles bornes de recharge électrique, l'emménagement dans des locaux modernes et adaptés à nos ambitions et le recrutement de nouveaux commerciaux. Nous sommes maintenant bien positionnés pour accélérer le développement de notre groupe. Nous commençons déjà à engranger les premiers fruits de nos investissements avec la signature d'accords commerciaux majeurs avec des clients de renom. Nous avons encore du chemin à parcourir pour atteindre un niveau satisfaisant de chiffre d'affaires et de rentabilité mais nous sommes tous chez DBT pleinement motivés pour relever ce formidable défi que nous offre l'évolution des usages vers la mobilité électrique".