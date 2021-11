DBT : 3 salons européens annoncés

(Boursier.com) — Après un premier salon international qui s'est déroulé les 22 et 23 septembre à Millbrooks en Angleterre, le groupe DBT participe à 3 nouveaux salons européens. DBT présentera concomitamment les 16, 17 et 18 novembre aux Salon Smart City de Barcelone, au Salon des Maires et des Collectivités Locales de Paris et au Salon 360 e-Move de Munich sa gamme 2022 de chargeurs rapides. "Cette triple exposition simultanée de la nouvelle génération de chargeurs conçus et fabriqués dans les Hauts-de-France signe le retour en force de DBT sur la scène Européenne", explique le groupe.