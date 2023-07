Dassault Systèmes voit rouge après les résultats

(Boursier.com) — Début de séance compliqué pour Dassault Systèmes qui cède près de 4,5% à 38,3 euros malgré le maintien de ses objectifs annuels. Si le groupe a vu ses ventes de licences rebondir au deuxième trimestre, les résultats sont simplement en ligne avec les attentes des analystes car les revenus du cloud et des abonnements logiciels ont ralenti. Les prévisions pour le trimestre en cours ressortent par ailleurs un peu courtes.

"Le deuxième trimestre a vu un rebond des revenus de licences et des activités en Chine, les deux domaines de préoccupation des investisseurs avant les résultats. Pour autant, les prévisions du 3e trimestre sont inférieures aux estimations et la croissance de la gamme de produits des sciences de la vie a ralenti à 7% contre 11% un trimestre plus tôt. Les multiples de valorisation impliquent que la société doit normalement battre le consensus pour que les actions progressent", affirme Morgan Stanley, à 'surpondérer'.

"Bien que la vigueur des revenus de licences soit visible sur le 2e trimestre, la visibilité au-delà semble plus faible, car de nombreux domaines tels que 3DExperience et Medidata ont vu leur croissance ralentir", note pour sa part JP Morgan ('sous-pondérer'). Enfin, Stifel ('achat') explique que les ventes de licences meilleures que prévu ont été compensées par une décélération de la gamme de produits des sciences de la vie en raison de bases de comparaison difficiles et d'une réduction du nombre de démarrages d'études à l'échelle de l'industrie.