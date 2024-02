Dassault Systèmes va développer la future plateforme d'ingénierie de BMW

(Boursier.com) — Dassault Systemes et BMW Group s'engagent dans un partenariat stratégique à long terme portant sur le développement de la future plateforme d'ingénierie de BMW Group qui sera construite autour de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes. Plus de 17 000 collaborateurs représentant de nombreuses disciplines d'ingénierie du constructeur automobile s'appuieront sur la plateforme 3DEXPERIENCE pour accélérer le développement de tous les véhicules, de la création à la production.

Ce partenariat entre Dassault Systèmes et BMW Group souligne le rôle primordial que joue la plateforme 3DEXPERIENCE en permettant aux entreprises de livrer leurs produits plus rapidement. Les expériences de jumeaux virtuels de la plateforme rationalisent la collaboration d'un bout à l'autre de l'entreprise et offrent des approches orientées données pour gérer la complexité exponentielle de l'ingénierie des véhicules connectés et autonomes à laquelle sont confrontés les constructeurs automobiles.

Ce partenariat stratégique marque une nouvelle étape dans la collaboration à long terme entre Dassault Systèmes et BMW Group. Depuis des décennies, les deux entreprises mutualisent leurs connaissances et leurs savoir-faire pour accélérer l'innovation technologique dans des domaines tels que la planification et l'ordonnancement de la fabrication, la conception de pièces et l'efficacité de la production.