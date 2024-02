Dassault Systèmes tente de se stabiliser après sa correction d'hier

(Boursier.com) — Dassault Systèmes tente de se stabiliser à 43 euros ce vendredi après sa chute de 10% hier, soit sa plus forte baisse quotidienne depuis 2020 en bourse ! Le groupe table pourtant sur une nouvelle année de croissance après avoir dévoilé des résultats "un peu justes" par rapport aux attentes du marché au quatrième trimestre. Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup est 'neutre' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours ramené de 46 à 44 euros, tandis que JP Morgan reste à 'surpondérer' tout en ajustant sa cible de 52 à 45 euros.

Sur la période, l'éditeur de logiciel a réalisé un bénéfice net non-IFRS de 487,2 ME, en hausse de 6,9%, soit un bpa de 0,36 euro, pour un chiffre d'affaires non-IFRS de 1,64 MdE (+3,8% et +8% à change constant). Le consensus 'Bloomberg' attendait un bénéfice net non-IFRS de 488,5 millions d'euros pour des revenus de 1,67 MdE. La croissance organique était anticipée à 8,39%. La marge opérationnelle non-IFRS s'est établie à 35,9% contre 34,9% il y a un an, et 36,3% de consensus.

Le groupe vise une croissance du BNPA dilué comprise entre 1,29 euro et 1,31 euro en 2024, avec une hausse du chiffre d'affaires de 8% à 10%, à taux de change constant.

Sous les prévisions

Morgan Stanley ('surpondérer') a expliqué que les prévisions pour l'exercice 2024 indiquent une nouvelle année de forte croissance, mais les perspectives sont inférieures aux attentes en matière de marge opérationnelle. La croissance et les marges au 4ème trimestre ont atteint la partie inférieure des prévisions, se situant "légèrement en deçà de la barre haute" des attentes des analystes. Le secteur d'activité des sciences de la vie reste morose, tandis que les tendances en Chine s'améliorent.

Jefferies ('sous-performance') a mis lui en avant la déception au niveau du cash-flow opérationnel ; l'adoption d'une nouvelle structure de contrat hybride ayant créé un décalage entre les échéanciers de paiement des clients et la comptabilisation des revenus, conduisant à un décalage entre les flux de trésorerie et les bénéfices. Le résultat "représente parfaitement le dossier d'investissement avec un P&L satisfaisant, mais un cash-flow décevant".

Enfin, pour Oddo BHF ('surperformance'), le rapport semble d'autant plus préoccupant après les bons chiffres publiés jusqu'à présent par les autres acteurs du logiciel et compte tenu du récent rallye du titre... L'entreprise est notamment pénalisée par une migration accélérée vers les abonnements logiciels, rendant difficile l'estimation de la croissance des licences. La faiblesse du titre pourrait néanmoins constituer une opportunité car la société a, une fois de plus, fait preuve de conservatisme dans ses orientations pour se préparer à un 'beat-and-raise'...