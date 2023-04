Dassault Systèmes : secoué, les ventes de licences inquiètent

(Boursier.com) — Dassault Systèmes fait clairement partie des mauvais élèves du jour à Paris. Le titre de l'éditeur de logiciels plonge de 7,2% à 34,7 euros, sa plus forte chute depuis mais 2022, après l'annonce d'une marge opérationnelle de 31% au premier trimestre, en baisse de 4 points sur un an, pour un chiffre d'affaires de 1,43 milliard d'euros, en hausse de 8% en données publiées et de 7% à taux de change constants.

Le groupe a confirmé ses objectifs non-IFRS pour l'exercice 2023, à savoir un BNPA dilué non-IFRS compris entre 1,18 et 1,20 euro, avec une croissance du chiffre d'affaires de 8% à 9%.

Oddo BHF ('surperformer') parle d'une publication mitigée, avec une croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre à peu près conforme grâce à des taux de change plus favorables et à une forte croissance des revenus des services, tandis que les ventes de licences ont été inférieures aux attentes en raison de la Chine. Du côté positif, le broker note un BPA légèrement meilleur que prévu, une bonne génération de flux de trésorerie d'exploitation, ainsi que des prévisions satisfaisantes pour le deuxième trimestre et la réitération des prévisions pour l'exercice 2023.

Stifel ('acheter') évoque aussi une performance mitigée, avec des revenus en ligne, portés par les services. Les ventes de licences sont en revanche en baisse de 10% en raison de la faiblesse de la Chine et la marge opérationnelle est ressortie inférieure à ses attentes.

"Dans l'ensemble, la faiblesse des licences est une mauvaise surprise par rapport aux attentes élevées du côté acheteur", affirme JP Morgan ('sous-pondérer'). Les prévisions annuelles sur les ventes de licences semblent de plus en plus difficiles à atteindre avec une accélération nécessaire au cours des prochains trimestres.

Les principaux moteurs de croissance, notamment les revenus du cloud et la plate-forme 3DExperience, ont connu un ralentissement par rapport aux trimestres précédents, un facteur négatif, selon les analystes de Citi. Néanmoins, les résultats globaux du trimestre ont atteint les estimations et la société a maintenu ses prévisions 2023 à taux de change constants.