Dassault Systemes : sanctionné après son avertissement

Dassault Systemes : sanctionné après son avertissement









Crédit photo © Dassault Systèmes

(Boursier.com) — En queue du CAC40, Dassault Systemes abandonne plus de 6,3% à 124 euros. L'éditeur de logiciels a revu ses objectifs de revenus à la baisse pour le premier trimestre en raison du repli du chiffre d'affaires des nouvelles licences et d'une plus faible activité des services. Globalement, le groupe anticipe désormais une croissance, au 1er trimestre 2020, comprise entre 14% et 17%, reflétant la performance de Medidata et la croissance organique du chiffre d'affaires récurrent. Il visait jusqu'ici une croissance d'au moins 20%.

Suite à cette annonce, Bryan Garnier a dégradé la valeur à 'neutre' tout en réduisant sa 'fair value' de 131 à 124 euros. A 'pondération en ligne' sur le dossier, Barclays a abaissé son objectif de 155 à 126 euros alors qu'Oddo BFF reste à l''achat' avec une cible ramenée de 152 à 140 euros.

Malgré cette forte baisse, le titre surperforme encore nettement le marché depuis le début de l'année avec un repli limité à environ 15%, soit presque deux fois mieux que le CAC40.