Dassault Systèmes s'associe à Sanofi pour optimiser le transfert de technologies et l'industrialisation de ses futures " EVolutive Facilities "

(Boursier.com) — Dassault Systèmes et Sanofi annoncent la formation d'un partenariat en vue d'optimiser la production des "EVolutive Facilities" (EVF), les futures usines modulaires de pointe que construit Sanofi en France et à Singapour. Ce partenariat, qui étend la collaboration entamée de longue date par les deux sociétés dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, s'appuiera sur l'expérience des jumeaux virtuels pour déployer des installations agiles et flexibles qui permettront à cet acteur majeur de l'industrie pharmaceutique de sécuriser son portefeuille de produits.

Sanofi utilisera l'Industry Solution Experience "Made to Cure for BioPharma" basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour concevoir, implémenter, qualifier et exploiter des lignes de production modulaires dans ses deux unités de production "EVolutive Facilities".

Ces deux sites s'appuieront sur une technologie à usage unique et des équipements mobiles pour fabriquer jusqu'à quatre produits simultanément et durablement en sélectionnant les technologies les plus avancées pour réduire la consommation d'énergie. La plateforme 3DEXPERIENCE fournit un environnement virtuel où les entreprises peuvent innover et gérer les données de manière collaborative d'un bout à l'autre de leur cycle de vie. Sanofi pourra ainsi expérimenter les systèmes de fabrication en cours de développement, ainsi que leur fonctionnement dans un environnement virtuel avant d'optimiser les processus de montée en échelle et d'industrialisation en amont de leur déploiement.

"Nous souhaitons améliorer la vie du plus grand nombre en permettant aux patients d'accéder plus rapidement aux vaccins et aux traitements tout en minimisant l'impact environnemental de nos activités", a déclaré Ana Alves, responsable de projet mondial EVolutive Facility et directrice du site Sanofi de Neuville sur Saône (Rhône). "Dassault Systèmes dispose de la technologie dont nous avons besoin pour accélérer l'introduction de nouveaux produits dans notre unité de production en soutenant la collaboration entre nos équipes et en renforçant la standardisation des conceptions et des modèles. Notre partenaire nous fournira par ailleurs des capacités qui nous permettront d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé, à savoir fabriquer plusieurs produits dans l'unité de production EVF selon un calendrier optimisé, grâce au jumeau numérique. Ensuite, la plateforme 3DEXPERIENCE nous aidera à maîtriser le processus complexe que représente la gestion du cycle de vie des produits dans un environnement hautement règlementé pour le bien de nos patients."