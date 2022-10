Dassault Systèmes revoit en hausse sa prévision de bénéfice net par action dilué pour 2022

(Boursier.com) — Sur la période de juillet à septembre, en données non-IFRS, le chiffre d'affaires du groupe Dassault Systèmes a atteint 1,37 milliard d'euros, en hausse de 18% en données publiées et de 8% à taux de change constants. La marge opérationnelle ressort à 31,6%, contre 33,8% un an plus tôt, et le BNPA s'inscrit à 0,26 euro (+17% sur une base publiée et de 6% à changes constants). Le consensus de place tablait sur un chiffre d'affaires non-IFRS de 1,34 milliard d'euros et un BNPA de 0,25 euro.

Sur 9 mois, en données non-IFRS, le chiffre d'affaires a atteint 4,08 milliard d'euros, en hausse de 17% en données publiées et de 9% à taux de change constants. La marge opérationnelle ressort à 32,8%, contre 33,3% un an plus tôt. Le BNPA atteint 0,80 euro, en hausse de 19% en données publiées et de 11% à taux de change constants.

Dassault Systèmes annonce à cette occasion réhausser sa prévision de bénéfice net par action dilué pour 2022, après la progression de ses résultats au troisième trimestre. La direction cible désormais un BNPA dilué non-IFRS en progression de 18% à 19%, compris entre 1,12 et 1,14 euro. Le groupe ciblait auparavant un BNPA situé entre 1,08 et 1,10 euro, en hausse de 14% à 16%.

Dassault Systèmes prévoit toujours une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 9% et 10% à taux de change constants. En valeur absolue, la prévision de chiffre d'affaires a été relevée à une fourchette de 5,6 milliards à 5,65 milliards d'euros, contre 5,49 milliards à 5,54 milliards d'euros attendus auparavant... Le groupe a par ailleurs confirmé viser une marge opérationnelle comprise entre 33,4% et 33,7%.

Pour le quatrième trimestre, Dassault Systèmes anticipe des revenus compris entre 1,53 milliard et 1,57 milliard d'euros, en croissance de 8% à 10% à taux de change constants, ainsi qu'une marge opérationnelle située entre 34,9% et 35,9% et un BNPA dilué de 0,32 à 0,34 euro, en hausse de 12% à 18%.