Dassault Systèmes révise à la hausse ses objectifs 2021

Crédit photo © Dassault Systèmes / Groupama

(Boursier.com) — Dassault Systèmes publie ses résultats financiers non audités en IFRS clos le 30 juin 2021. Le Chiffre d'affaires IFRS et non-IFRS progresse de 11%, à 2,34 milliards d'euros en non-IFRS. Le Chiffre d'affaires logiciel IFRS grimpe de 13%. Le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS croît de 12% à 2,12 Milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires logiciel récurrent non-IFRS de 1,69 Milliards d'euros, qui représente 80% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS du 1er semestre, est en hausse de 9%, avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires souscription. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels (IFRS et non-IFRS sur une base organique) augmente de 31% à 426,9 Millions d'euros.

Marge et résultat opérationnels

Le résultat opérationnel est de 464,2 Millions d'euros en IFRS et de 771,2 Millions d'euros en non-IFRS, respectivement en progression de 77,4% et 24,3%. La marge opérationnelle non-IFRS a augmenté de 500 points de base à 33%.

Le BNPA IFRS dilué atteint 0,27 euro. Le BNPA non-IFRS dilué est de 0,44 euro, en croissance de 27% et de 35% à taux de change constants.

Au 1er semestre, les flux de trésorerie opérationnels sont en hausse de 21% à 1,03 Milliard d'euros. Les flux de trésorerie opérationnels ont été principalement utilisés pour la distribution de dividendes en numéraire de 147,1 Millions d'euros ; les dépenses d'investissement, nettes de 56,8 Millions d'euros ; le rachat et la vente d'actions propres de 94,4 Millions d'euros liés à ses programmes de stock-options et d'attribution d'actions ; et le paiement des obligations de location de 49,2 Millions d'euros. Les liquidités pour les stocks options exercées ont totalisé 74,9 Millions d'euros.

Bilan

La dette financière nette de Dassault Systèmes au 30 juin 2021 a diminué de 768,3 Millions d'euros pour atteindre (1,27) milliard d'euros contre (2,04) Milliards d'euros au 31 décembre 2020, reflétant une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme de 2,92 Milliards d'euros et une dette liée aux emprunts de 4,19 Milliards d'euros au 30 juin 2021.

Révision à la hausse des objectifs 2021 non-IFRS : croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10% et 11%, contre 9 et 10% et croissance du BNPA de 23-25% contre 17-18%.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration et Directeur général de Dassault Systèmes, a déclaré : "Alors que nous entrons dans un monde post-pandémique, les entreprises et les personnes prennent conscience des enjeux fondamentaux qui façonnent le leadership du futur. En premier lieu, ils accordent une place essentielle à la virtualisation des secteurs industriels et de l'économie toute entière, qui va au-delà de la numérisation et ouvre de nouvelles et vastes perspectives en matière d'innovation. Ensuite, pour Dassault Systèmes et ses clients, dans tous les secteurs, l'innovation devient synonyme de durabilité. Enfin, la dimension inclusive de l'innovation est une caractéristique essentielle que procurent les nouvelles technologies.

Grâce à notre plateforme 3DEXPERIENCE, l'expérience de jumeau virtuel de Dassault Systèmes change véritablement la donne en répondant aux impératifs de cette nouvelle ère. En réunissant des technologies inégalées de modélisation et simulation, d'intelligence artificielle, nous offrons à nos clients des preuves et expériences du monde réel qui leur permettent d'imaginer de nouvelles solutions et de réaliser dans tous les domaines de l'économie des percées scientifiques. Celles-ci sont accessibles à tous grâce au cloud, un environnement connecté favorisant la mobilité et permettant à chacun de capitaliser sur l'infrastructure d'expérience pour offrir des innovations décisives.

Le développement durable est au coeur de la raison d'être de Dassault Systèmes, qui consiste à harmoniser les produits, la nature et la vie. Nous nous préparons de longue date à répondre à ces nouveaux défis et sommes particulièrement bien placés pour aider nos clients à créer des innovations pérennes et contribuer à des changements profonds pour une économie plus durable."