Dassault Systemes : retour possible sur les supports (AT)

(Boursier.com) —

Synthèse

Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement (RSI) montre que la situation technique est assez saine car il n'y a pas de surachat. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

Mouvements et niveaux

Depuis le plus bas à 108.25 EUR le titre est en phase de reprise technique vers sa moyenne mobile à 50 jours située à 144.59 : le comportement des cours sur ce niveau permettra d'envisager la poursuite du mouvement à moyen terme. Pour alléger la position, on pourra attendre de tester les résistances à court terme situées à 160.77 EUR et 171.8 EUR. Les supports sont à 94.55 EUR puis à 83.52 EUR

Analyse Technique Tendance Données calculées Avis technique Positif Cours au 30/03 130,10 Tendance de fond Négatif MM20 127,66 Support 1 94,55 MM50 144,59 Support 2 83,52 RSI 48,51 Résistance 1 160,77 MACD - 5,23 Résistance 2 171,80 Stochastique 63,67

Analyse technique fournie par © TEC