Dassault Systèmes : résultats trimestriels au-dessus de la fourchette des prévisions

Crédit photo © Dassault Systemes

(Boursier.com) — Dassault Systèmes, publie ses résultats financiers non audités en normes IFRS pour le 1er trimestre clos le 31 mars 2021. Ces résultats ont été revus par le Conseil d'administration le 27 avril 2021. Le chiffre d'affaires IFRS progresse de 9%. En non-IFRS, le chiffre d'affaires croît de 8% au total à 1,17 milliard d'euros.

La croissance organique s'inscrit à 10% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS. La progression de 25% du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels non-IFRS a été tirée par la Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord.

Le résultat opérationnel IFRS est en croissance de 53%. Le résultat opérationnel non-IFRS publié progresse de 19% à 397,4 millions d'euros et de 27% à taux de change constants. La marge opérationnelle non-IFRS a augmenté de 29,2% à 33,9%, avec une amélioration sous-jacente d'environ 510 points de base partiellement compensée par un impact net des effets de change d'environ 40 points de base.

Le BNPA IFRS ressort à 0,66 euro, en croissance de 54% et le BNPA non-IFRS à 1,14 euro, en hausse de 20%, 28% à taux de change constants

Le flux de trésorerie opérationnelle s'inscrit en croissance de 40% à 642 millions d'euros.

Perspectives financières non-IFRS 2021 : confirmation de la croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9% et 10% ; plus forte croissance du BNPA entre 17% et 18% à taux de change constants, soit entre 4,24 et 4,28 euros.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration et Directeur général de Dassault Systèmes, a déclaré : "Il ressort clairement des discussions avec nos clients et partenaires que les industries entament un nouveau cycle d'innovation au service du développement durable et de l'expérience humaine. Ces tendances étaient manifestes au tout dernier salon de l'automobile de Shanghai, où l'on a vu que les entreprises accéléraient le développement de leurs nouvelles générations de véhicules et expériences de mobilité.

De même, dans le secteur Infrastructures et Villes, nous sommes heureux d'annoncer l'élargissement de notre partenariat stratégique avec Bouygues Construction. Avec le jumeau virtuel d'expérience, nous apportons aux métiers de la construction de nouvelles expériences durables - toutes sur le cloud et mobiles - et nous permettons à tous les acteurs de la chaîne de valeur de collaborer et innover.

L'accélération du rythme de l'innovation, indispensable dans les trois secteurs de l'économie mondiale que nous servons, Industries Manufacturières, Sciences de la vie et Santé, et Infrastructures et Villes, passe par la poursuite de la plateformisation des industries. Avec notre plateforme 3DEXPERIENCE, qui associe la modélisation, la simulation (Mod-Sim) et de grandes capacités en science des données, nous apportons à nos clients un avantage majeur pour passer en mode plateforme. Offrant un large portefeuille d'Industry Processes et de Roles nourris de données, la plateforme 3DEXPERIENCE révèle les données du monde réel, issues de sources multiples et hétérogènes, pour en obtenir une sémantique cohérente et exploitable, et les intégrer aux jumeaux virtuels des produits, des biens, des sites de production et même des entreprises."