(Boursier.com) — En recul de 2,5% à 42,15 euros, Dassault Systèmes reste sous pression au lendemain de son violent décrochage. Invest Securities est repassé à l''achat' sur le dossier compte tenu d'un potentiel reconstitué après la chute du titre. La publication de la société n'amène pas de modification significative des attentes 2024-25 du courtier, la réaction boursière traduisant le redressement plus long qu'attendu de Medidata et un raté de communication sur ce sujet. Malgré Medidata et une accélération de l'adoption de l'abonnement par les clients industriels, le groupe conserve un profil de croissance solide, avec une récurrence et une visibilité accrue, selon le courtier. La seule incertitude à court terme réside dans la prochaine acquisition structurante qui pourrait surprendre selon les propos passés de B.Charles, mais il conviendra de juger sur pièce...

Pour Oddo BHF, la correction a probablement été amplifiée par le parcours récent du titre avant cette publication (+9% en 2024 ; +40% depuis octobre) mais elle semble néanmoins quelque peu exagérée. En effet, dans la mesure où la déception de cette publication semble uniquement imputable à Medidata, le fait que DSY perde 6,5 MdsE de capitalisation boursière revient à détruire près de 70% de la valeur de cet actif (le broker estimait une fair value de 9 à 10 MdsE pour Medidata avant cette publication). Certes, une partie du derating est certainement aussi liée à une érosion plus générale de la confiance du marché en DSY mais il faudrait également accorder du crédit par rapport à l'excellente exécution dans les activités de Industrial Innovation... A 'surperformer' sur le dossier, l'analyste vise désormais 53 euros.