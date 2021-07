Dassault Systèmes : rendez-vous pris

Crédit photo © Dassault Systemes

(Boursier.com) — Dassault Systèmes, "the 3DEXPERIENCE Company", leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits, publiera mardi 27 juillet ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2021 clôturés le 30 juin 2021. En attendant, Goldman Sachs a rehaussé le curseur sur le dossier de 46 à 50 euros en restant à l'achat sur la valeur et Morgan Stanley a relevé son objectif de 37,4 à 45 euros avec un avis à 'surpondérer'. Le titre est stable sur les 43,65 euros ce mercredi en bourse de Paris.

Les perspectives financières non-IFRS 2021 avaient été validées par le groupe au printemps avec la confirmation d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9% et 10%, ainsi qu'une plus forte croissance du BNPA entre 17% et 18% à taux de change constants, soit entre 4,24 et 4,28 euros.