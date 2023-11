Dassault Systèmes rejoint l'écosystème de lutte contre la désinformation

(Boursier.com) — Dassault Systèmes adopte Wiztrust, la solution de certification de l'information dans la blockchain. Les grandes sociétés cotées s'appuient sur Wiztrust pour permettre à leurs publics de vérifier l'authenticité de leurs informations et ainsi éviter les fake-news, protéger leurs actionnaires et préserver la réputation de leurs dirigeants.

Des entreprises de tous les secteurs ont été victimes des fake-news. La désinformation financière est devenue un enjeu majeur. Son coût annuel a été évalué à 17 milliards de dollars par l'Université de Baltimore, auxquels viennent s'ajouter 9,5 milliards d'impact négatif estimé sur la réputation des entreprises et de leurs dirigeants.

La manipulation des marchés par les fake-news devient le 5ème risque dans la liste des risques prioritaires des entreprises, juste après l'instabilité politique et avant le changement climatique...

"Contenus générés par l'IA, activisme, manipulations boursières, la désinformation sape la confiance dans l'information des entreprises et crée de nouveaux risques pour leurs dirigeants. précise Jérôme Lascombe, Fondateur de Wiztrust. Avec Wiztrust les grandes entreprises exposées reprennent le contrôle de leur information. Chaque jour de nouvelles entreprises du CAC 40 et du SBF 120 utilisent notre technologie blockchain et en font un standard reconnu. Cette adoption rapide est due à sa simplicité d'usage et à sa solidité qui séduisent des émetteurs inquiets de voir les fake news envahir la sphère économique."

Aujourd'hui, c'est plus de 1.000 milliards d'euros de capitalisation boursière que Wiztrust permet de protéger. En outre de nombreux établissements financiers non cotés, tels que BPCE, MACIF ou Malakoff Humanis, ont choisi de s'engager dans la lutte contre les fausses informations pour préserver la confiance établie entre leurs entreprises, les médias et le marché financier.