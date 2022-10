Dassault Systèmes recule encore, les analystes s'inquiètent

(Boursier.com) — Dassault Systèmes recule encore de plus de 4% ce jeudi, à 34,20 euros, alors que le groupe a pourtant rehaussé sa guidance 2022 grâce notamment à la vigueur du dollar. La société vise désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,61 et 5,65 milliards d'euros, contre une fourchette précédente de 5,49 à 5,54 MdsE, tandis que son bpa dilué non-IFRS est attendu entre 1,12 et 1,14 euro, contre une estimation antérieure de 1,08 euro à 1,10 euro.

Le groupe a par ailleurs confirmé hier viser une marge opérationnelle comprise entre 33,4% et 33,7%. Mais la société a aussi réduit son objectif de croissance du chiffre d'affaires licences en 2022 dans une fourchette de 5% à 7%, contre 9% à 11% auparavant.

Au troisième trimestre, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros, en hausse de 8% à taux de change constants et supérieur aux prévisions des analystes (1,33 MdE).

Les analystes estiment qu'un ralentissement de la croissance des ventes de licences logicielles pourrait être "préoccupant", même si les vents favorables des devises ont dopé les ventes au 3e trimestre... La Deutsche Bank abaisse ainsi son objectif de 45 à 40 euros ('conserver') et Invest Securities a coupé sa cible de 35 à 30 euros ('vendre'). Jefferies ('sous-performance') a expliqué de son côté que les résultats représentaient "une déception sous-jacente, les ventes de licences étant en deçà des attentes". À taux de change constants, la croissance des revenus de 8% au 3e trimestre s'est située dans le bas des prévisions de l'entreprise et a manqué les estimations du courtier. "Nous voyons cela comme un rappel des risques cycliques chez Dassault", ce qui rend la prime de valorisation de l'action difficile à justifier, souligne l'analyste.

Même son de cloche chez JP Morgan ('neutre') qui affirme que le changement significatif dans la dynamique de souscription de licences est susceptible d'inquiéter les investisseurs... Bien que la société ait relevé ses prévisions de revenus pour l'année, cela a été aidé par les fluctuations des devises et les nouvelles perspectives sont globalement conformes aux estimations du consensus. Enfin, Stifel a déclaré que les attentes de croissance plus faible des licences indiquent que la demande globale continue de se détériorer légèrement...