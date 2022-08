Dassault Systèmes : recule après une note d'analyste

(Boursier.com) — A contre-courant, Dassault Systèmes abandonne 0,6% à 41,4 euros en matinée, victime d'une note d'analyste. Invest Securities a en effet dégradé le dossier à 'vendre' tout en ajustant sa cible de 32 à 35 euros. La surperformance récente (+9pts en 1 mois), enclenchée dès le début du mois avec la baisse des taux et prolongée post publication trimestrielle, explique la décision du broker. Quand bien même le modèle du groupe (70% du CA récurrent) et sa diversification clients/marchés l'immunisent partiellement au risque macro, la valorisation actuelle n'intègre, selon lui, aucune révision à la baisse des attentes. Des révisions qui devraient essentiellement concerner 2023-24, 2022 étant relativement préservée au regard des réalisations semestrielles et du message sur le T3. Le risque de déception est donc devenu trop fort même si la stratégie et les perspectives moyen terme apparaissent toujours aussi séduisantes.

Bernstein a par ailleurs remonté son objectif de 29 à 31 euros mais reste à 'sous-performer'.