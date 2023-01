Dassault Systèmes : rebondit, analystes en soutien

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Dassault Systèmes remonte de 2,2% à 35,1 euros à l'ouverture du marché parisien. Le titre de l'éditeur de logiciels, qui met fin à trois séances de repli, est dopé par une note de HSBC qui est passé à l''achat' sur la valeur avec une cible ajustée de 40 à 42 euros. Invest Securities repasse de son côté à 'neutre' sur l'action avec un objectif remonté de 30 à 35 euros.

Adoptée fin juillet avec un certain succès (-23pts de sous-performance à date), l'opinion 'vendre' du broker n'a plus lieux d'être alors que la hausse des taux qui a pénalisé la performance boursière de 2022 (-36%) semble s'essouffler. " Pour autant, si le critère de valorisation n'est plus un facteur discriminant, l'incertitude entourant le momentum de résultats (dégradation macro, préférence des clients pour la location vs achat de licences, avertissements de Cenit et Autodesk...) ne nous permet pas d'adopter dès à présent une opinion plus positive, quand bien même nous apprécions les fondamentaux et la trajectoire MT/LT des résultats", ajoute l'analyste.