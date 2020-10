Dassault Systèmes réaffirme son objectif de BNPA non-IFRS 2020

(Boursier.com) — Dassault Systèmes publie ses résultats financiers non audités en normes IFRS pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2020. Ces résultats ont été revus par le Conseil d'administration le 21 octobre 2020. Le BNPA non-IFRS est de 0,80 euro et la marge opérationnelle non-IFRS de 28,2%, respectivement dans la fourchette haute et supérieure aux objectifs. La croissance organique ressort à 4% du chiffre d'affaires récurrent non-IFRS au 3ème trimestre. La croissance est de 9% du chiffre d'affaires non-IFRS pour les logiciels d'Innovation pour petites et moyennes entreprises. La croissance s'inscrit par ailleurs à 6% pour le chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE non-IFRS.

Le résultat opérationnel non-IFRS est en croissance de 5% à 290,9 millions d'euros et de 10% à taux de change constants. La marge opérationnelle non-IFRS de 28,2% est supérieure au haut de la fourchette d'objectifs du Groupe comprise entre 26% et 26,5%, portée par une solide gestion opérationnelle. Les effets de change ont eu un impact négatif de 40 points de base sur la marge opérationnelle non IFRS au troisième trimestre.

Le BNPA IFRS dilué s'établit à 0,35 euro, en baisse de 34%. Le BNPA non-IFRS dilué est de 0,80 euro, dans la fourchette haute des objectifs du Groupe, comprise entre 0,75 et 0,80 euro.

Il en ressort un milliard d'euros de flux de trésorerie opérationnelle pour les 9 premiers mois de l'exercice, stable par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le groupe confirme au passage l'objectif de BNPA non-IFRS 2020 compris entre 3,70 et 3,75 euros, soit 3% à 5% de croissance à taux de change constants.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration, Directeur général de Dassault Systèmes, déclare : "Pour résumer la progression de nos trois secteurs stratégiques au cours du trimestre, nous avons connu une forte dynamique de croissance dans le secteur Sciences de la vie et Santé, qui connaît une hausse à deux chiffres sur une base comparable. Infrastructure et Villes enregistre une croissance de 6% tirée par l'Asie. Les Industries Manufacturières délivrent, dans les industries Equipements Industriels, Haute Technologie, Maison, Mode et Produits de grande consommation et distribution, un chiffre d'affaires logiciel stable ou en progression. Grâce à notre large couverture du marché des secteurs Transport et Mobilité et Aéronautique et Défense, nous constatons la poursuite d'investissements importants de la part des entreprises spécialisées dans les véhicules électriques et une forte dynamique dans le Spatial.

Notre performance financière, la confiance que nous accordent nos clients et nos lancements de produits démontrent un élargissement de nos relais de croissance pour les années à venir.

Grâce à nos solutions basées sur notre plateforme, nous disposons d'un avantage compétitif qui renforce notre pertinence en tant que partenaire stratégique du secteur Sciences de la vie et Santé. La proposition de valeur de Medidata aide l'industrie à imaginer les essais cliniques de demain. Au début du mois d'octobre, myMedidata LIVE a été lancé afin de permettre aux chercheurs et aux patients d'effectuer des consultations à distance sur la plateforme déjà utilisée pour la recherche. En termes de clientèle, nous sommes heureux d'annoncer que Johnson & Johnson a renouvelé pour cinq ans son engagement de gérer ses essais cliniques sur la plateforme Medidata.

Dans le marché de l'Innovation pour petites et moyennes entreprises, principalement couvert par SOLIDWORKS, nous élargissons la proposition de valeur de la plateforme 3DEXPERIENCE avec la famille de solutions 3DEXPERIENCE WORKS. Ce portefeuille de solutions constitue l'offre cloud la plus complète du marché.

Dans les Industries Manufacturières, une transition est en cours, les solutions logicielles ne servant plus seulement à réduire le coût des opérations, mais à concevoir des portefeuilles de produits nouveaux pour un avenir plus durable. En effet, pour imaginer, développer, produire et exploiter un avion qui n'émettra plus de dioxyde de carbone d'ici 15 ans, nous devons débuter sa conception dès aujourd'hui. L'intelligence des données est un autre élément clé de ce secteur, comme ont pu l'être les chaînes d'approvisionnement au 20ème siècle. Dans le secteur Infrastructures et Villes, l'innovation est entraînée par l'impératif de développement durable. Enfin, alors que les interactions entre secteurs industriels se font plus fortes, les plateformes d'expérience sont indispensables pour réinventer les écosystèmes."