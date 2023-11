Dassault Systèmes réaffirme son engagement pour une société plus inclusive avec son programme WIN (Women's INitiative)

(Boursier.com) — Dassault Syste?mes poursuit sa volonté de contribuer au développement de la diversité et de l'inclusion au sein de la société civile avec sa participation au Women's Forum qui se tient les 28 et 29 novembre 2023 au Palais Brongniart.

"Change Education, Educate for Change" est le thème de l'édition 2023 du Women's Forum. Ce thème résonne avec la mission de 3DEXPERIENCE Edu de Dassault Systèmes : accroître l'attractivité des sciences et de l'ingénierie auprès des jeunes, favoriser l'innovation pédagogique grâce à l'apprentissage par l'expérience, et permettre le développement des compétences tout au long de la vie afin de renforcer l'employabilité dans le cadre de la renaissance de l'industrie.

A ce titre, Valérie Ferret, Directrice 3DEXPERIENCE Edu chez Dassault Systèmes, prendra la parole lors de la session plénière du 29 novembre, à 13h30 : "Comment peut-on favoriser une nouvelle approche de l'éducation en tant qu'expérience tout au long de la vie ? Comment repenser les méthodes d'apprentissage et faciliter l'apprentissage ?".

En parallèle, Pascal Daloz, Directeur Général Délégué de Dassault Systèmes, sera présent au CEO Champions pour partager sa vision sur les principaux enjeux des politiques de diversité et d'inclusion.

La participation de Dassault Systèmes au Women's Forum est soutenue par WIN (Women's INitiative), son programme créé en 2012 qui comprend 1,500 collaboratrices et collaborateurs de Dassault Systèmes au niveau mondial, engagés dans la promotion de la mixité en interne et en externe. WIN a pour mission d'incarner les engagements de Dassault Systèmes en matière de mixité et d'inclusion et de contribuer à inspirer et attirer de nouveaux talents féminins.