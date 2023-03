Dassault Systèmes : question de marge

(Boursier.com) — Dassault Systemes remonte de 1% sur les 38 euros ce lundi, alors que Stifel reste à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours de 45 euros en ligne de mire. Oddo était auparavant à 'surperformer' sur la valeur avec un cours cible encore plus gourmand de 47 euros. Après une année 2022 difficile d'un point de vue boursier, le groupe a rassuré concernant ses perspectives de croissance dans un environnement pourtant moins porteur. La guidance 2023 semble construite pour réaliser du "beat and raise", notamment au niveau de la marge. Cette année, DSY devrait ouvrir un nouveau chapitre de son histoire avec de nouveaux objectifs à moyen terme et du M&A potentiellement transformant...

Le management vise au premier trimestre un BNPA dilué de 0,27-0,28 euro et une marge opérationnelle de 30,7%-31,3%, avec une croissance des revenus à change constant de 7 à 9%.

Le Conseil d'administration a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l'Assemblée générale du 24 mai, un dividende de 0,21 euro par action au titre de l'exercice 2022. Sous réserve de son approbation, il sera payé exclusivement en numéraire. La date de détachement du dividende est prévue au 29 mai. Le dividende serait mis en paiement le 31 mai...