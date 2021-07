Dassault Systèmes : publication attendue

(Boursier.com) — Dassault Systèmes, "the 3DEXPERIENCE Company", leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product Lifecycle Management), publiera mardi 27 juillet ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2021 clôturés le 30 juin 2021.

A cette occasion, la présentation des résultats par la Direction de Dassault Systèmes sera diffusée en webcast à 10h00.

Par ailleurs, le management tiendra une conférence téléphonique à 15h00.