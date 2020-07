Dassault Systèmes : prises de profits après une publication sans grosse surprise

(Boursier.com) — Dassault Systemes subit quelques prises de bénéfices après une publication trimestrielle globalement conforme aux attentes. En matinée, le titre de l'éditeur de logiciels abandonne 2,4% à 156,1 euros. Le groupe a ajusté à la marge ses objectifs annuels et vise désormais un chiffre d'affaires (en données non IFRS) de 4,51 à 4,56 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 29,3% à 29,4% (29,5% annoncé précédemment) et un BNPA compris entre 3,70 et 3,75 euros.

Il prévoyait jusqu'ici un chiffre d'affaires de 4,50 à 4,55 MdsE, une marge opérationnelle d'environ 29,5% et un BNPA de 3,65 euros à 3,72 euros.

Citi, qui attendait ce repli du titre après la belle performance de l'action, estime que la firme a fait état d'une bonne performance en termes de revenus récurrents, compensée par un fort ralentissement des licences. Oddo BHF considère la guidance comme rassurante étant donné la forte exposition de l'entreprise aux secteurs automobile et aérospatial.