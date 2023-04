Dassault Systèmes présente un solide premier trimestre, porté par la bonne performance des souscriptions

(Boursier.com) — Dassault Systèmes publie ses résultats financiers non audités en IFRS pour le 1er trimestre clos le 31 mars 2023. Ces résultats ont été approuvés par le Conseil d'administration du 25 avril 2023. La croissance est ressortie à 7% pour le chiffre d'affaires à 434,2 ME et 6% pour le chiffre d'affaires logiciel (288,2 ME) au 1er trimestre, avec une progression de 10% du chiffre d'affaires récurrent, porté par une augmentation de 14% des souscriptions et une hausse de 17% du chiffre d'affaires logiciel cloud et de 10% du chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE.

La Marge opérationnelle IFRS est de 20,8%, la Marge opérationnelle non-IFRS de 31%, en ligne avec les objectifs, avec la poursuite des investissements pour soutenir la croissance future.

Le BNPA dilué IFRS est en baisse de 3% à 0,19 euro en données publiées ; Le BNPA dilué non-IFRS ressort en hausse de 1% à 0,28 euro en données publiées, dans le haut de la fourchette des prévisions.

Le groupe souligne le flux de trésorerie opérationnelle (IFRS) record de 783 millions d'euros au 1er trimestre 2023 (+24%).

Dassault Systèmes qui est aujourd'hui désendetté confirme ses objectifs non-IFRS pour l'exercice 2023 : BNPA dilué non-IFRS compris entre 1,18 et 1,20 euro, avec une croissance du chiffre d'affaires de 8% à 9%.

Bernard Charlès, Président-Directeur Général de Dassault Systèmes, a déclaré : "Dans un monde où convergent économie de l'expérience et économie circulaire, réinventer la durabilité de ces concepts constitue pour nos clients un challenge et une magnifique opportunité de se différencier. Les plus avancés d'entre eux démontrent la valeur qu'apporte la conception des produits fondée sur l'expérience et confirment l'importance d'étendre la gestion de leur cycle de vie à la circularité. Nos clients comptent sur Dassault Systèmes pour imaginer de nouvelles solutions, créer des offres sans équivalent sur le marché et de nouveaux modes opératoires. Aujourd'hui, les innovateurs qui créent, produisent et réalisent des expériences durables raisonnent en termes de cycle de vie et de systèmes de systèmes.

Grâce à nos jumeaux virtuels d'expérience, qui s'appuient sur la plateforme 3DEXPERIENCE, nous faisons de ces avancées conceptuelles une réalité pour offrir une combinaison unique de sciences (incluant la science des matériaux, la biologie, la mécanique, l'électronique et la chimie), de modélisation, de simulation et de science des données basée sur l'intelligence artificielle. Dassault Systèmes permet à ses clients d'adopter une approche holistique de l'innovation qui relie parfaitement la création de valeur à l'expérience de celle-ci, la conception à l'usage, afin de couvrir la totalité du cycle de vie de l'expérience.

L'adoption généralisée des jumeaux virtuels d'expérience par les communautés d'utilisateurs est le catalyseur d'une nouvelle manière de collaborer à grande échelle et de capitaliser sur le savoir et le savoir-faire, au travers d'une "Expérience en tant que service". Les industries leaders d'aujourd'hui et de demain sont celles qui tirent parti des plateformes et des jumeaux virtuels pour connecter l'offre et la demande, pour rassembler les nouveaux réseaux industriels de valeur centrés sur l'expérience, et pour constituer un patrimoine de savoir et de savoir-faire. Investir dans les expériences de jumeaux virtuels est le moyen le plus adéquat pour créer des axes vers un futur durable."

Pascal Daloz, Directeur Général Délégué de Dassault Systèmes, commente : "Nos clients évoluent dans un environnement qui demeure volatil. Afin d'améliorer leur agilité et leur profitabilité, ils se tournent vers Dassault Systèmes qui est en mesure de leur fournir une analyse en temps réel de la situation des matières premières et des pièces de substitution, pour réorganiser leurs réseaux de valeur.

Dans les Industries Manufacturières, la durabilité suscite une réinvention des portefeuilles de produits. Dans tous les secteurs, nous assistons à une course à l'innovation, allant des nouvelles mobilités à l'énergie propre. Dans les Sciences de la vie, des approches plus pertinentes de la recherche et du développement - allant du jumeau virtuel du corps humain aux bras de contrôle synthétiques - sont nécessaires pour faire progresser les thérapies complexes et favoriser le parcours du patient vers la médecine de précision.

Ces changements ne peuvent être réalisés qu'avec nos jumeaux virtuels d'expérience basés sur la science et sur la plateforme. Pour évoquer maintenant le reste de l'année, nous sommes particulièrement bien positionnés pour transformer nos défis en opportunités, et mener à bien nos missions en tirant parti des importants moteurs de croissance qui se présentent à nous."