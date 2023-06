Dassault Systèmes présente son 'Capital Markets Day' et annonce la nomination de Pascal Daloz au poste de Directeur Général

(Boursier.com) — Dassault Systèmes organise ce jour, 9 juin 2023, son 'Capital Markets Day 2023' à son siège social de Vélizy-Villacoublay, en France. Au cours de cette journée consacrée aux investisseurs, la direction générale de Dassault Systèmes présentera l'activité, la stratégie et les perspectives du Groupe pour les cinq prochaines années.

Le Capital Markets Day débutera à 13h00, heure de Paris / 7h00, heure de New York / 12h00, heure de Londres. La retransmission en direct du webcast et par la suite son enregistrement seront accessibles via la section relations investisseurs du site de Dassault Systèmes : https://investor.3ds.com/fr.

En dévoilant son nouveau plan stratégique et financier pour les 5 prochaines années, cet événement est l'occasion pour Dassault Systèmes de partager sa vision à long terme avec la communauté financière. Le Groupe estime être bien positionné pour capitaliser sur de nombreuses opportunités de long terme et ainsi atteindre des objectifs 2028 ambitieux : une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et un BNPA non-IFRS compris entre 2,20 euros et 2,40 euros.

Dassault Systèmes annonce également que la nomination de Pascal Daloz, actuellement Directeur Général Délégué, au poste de Directeur Général, devrait être effective le 1er janvier 2024. À cette date, Bernard Charlès (actuellement Président-Directeur Général) continuera d'occuper le poste de Président du Conseil d'administration de Dassault Systèmes.

Bernard Charlès, Président-Directeur Général de Dassault Systèmes, commente : "Depuis quarante ans, nous avons largement contribué à transformer l'industrie du monde entier. Nous avons fait évoluer la conception, des dessins aux maquettes 3D. Nous avons remplacé les maquettes physiques coûteuses par des maquettes numériques partagées, ouvrant ainsi la voie aux plateformes collaboratives. En inventant des solutions PLM industrielles, nous avons créé une continuité numérique entre la conception, la production et l'offre. L'introduction de la 3DEXPERIENCE a été le catalyseur du passage de l'économie du produit à l'économie de l'expérience. En étendant les capacités du jumeau virtuel d'expérience de l'objet à la vie, nous avons favorisé l'accès à la médecine de précision à tous les patients.

En menant ces transformations majeures, nous avons noué des relations de long terme avec une clientèle mondiale très fidèle, dont les leaders sont les pionniers de la virtualisation pour l'ensemble de leur secteur.

Nous ne sommes qu'au début de ces transformations. L'héritage que nous avons construit constitue un puissant levier pour notre croissance future. D'ici 2040, notre prochaine étape, nous pensons que favoriser le lien entre l'économie de l'expérience et l'économie durable requiert d'aller bien au-delà d'une transformation. Une véritable métamorphose est nécessaire et possible en apprenant du monde du vivant.

Nous avons établi des fondations solides pour concrétiser cette vision, en faisant évoluer notre leadership et notre gouvernance. Nous mesurons tout le chemin parcouru depuis 40 ans au cours desquels la startup Dassault Systèmes est devenue un acteur mondial qui a transformé un grand nombre d'industries : l'Aérospatial, les nouvelles mobilités, et maintenant les Sciences de la vie. Accomplir ensemble ce parcours a été une expérience passionnante et avec la mise en place d'une nouvelle gouvernance, nous sommes prêts à écrire le prochain chapitre de l'histoire du Groupe. En m'appuyant sur le succès du binôme que nous formions avec Charles Edelstenne, je poursuivrai ma mission en tant que Président aux côtés de Pascal Daloz, dont la nomination au poste de Directeur Général sera effective le 1er janvier 2024, pour continuer à développer Dassault Systèmes et à proposer aux entreprises et aux personnes les univers de la 3DEXPERIENCE, afin de leur permettre d'imaginer des innovations durables capables d'harmoniser produit, nature et vie."

Pascal Daloz, Directeur Général Délégué de Dassault Systèmes, commente : "En nous projetant vers 2040, notre nouvel horizon, les jumeaux virtuels d'expérience vont devenir le catalyseur d'une nouvelle manière de collaborer à grande échelle et de capitaliser sur le savoir et le savoir-faire, au travers d'une "Expérience en tant que service". La durabilité sera un élément essentiel pour favoriser l'adoption de notre nouvelle génération de solutions PLM. Avec la combinaison de la modélisation, de la simulation et de l'intelligence artificielle, l'innovation va accélérer à un rythme exponentiel. Ces tendances de long terme vont avoir un impact important sur l'industrie et la société. Dassault Systèmes étant une entreprise scientifique, celle-ci est particulièrement bien positionnée pour accroître le monde des jumeaux virtuels d'expérience, afin que ses clients puissent rendre durable l'industrie du XXIème siècle.

Dassault Systèmes a commencé avec des applications puis s'est transformé en une entreprise de plateforme et débutera son prochain chapitre comme l'entreprise des jumeaux virtuels d'expérience, en offrant "l'expérience en tant que service". Alors que Dassault Systèmes permet une profonde métamorphose de l'économie, des modèles d'affaires de ses clients et même de son propre modèle d'affaires, nous étendrons notre proposition de valeur et nos publics - les consommateurs, les patients et les citoyens. Dassault Systèmes devrait ainsi accroître ses marchés adressables de 100 milliards d'euros aujourd'hui à 1.000 milliards d'euros en 2040.

Notre raison d'être - harmoniser produit, nature et vie - continuera, à l'avenir, à guider la création de solutions industrielles centrées sur l'humain. Nous sommes idéalement positionnés pour être le catalyseur de l'industrie et plus globalement de la société. Je me réjouis de ces perspectives et de ce que nous pouvons réaliser ensemble."

Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes, ajoute : "La solidité du modèle d'affaires et du bilan de Dassault Systèmes nous permet de tirer parti des opportunités considérables présentes sur nos marchés adressables, et de soutenir une croissance durable, à deux chiffres, de notre chiffre d'affaires. Nous allons continuer à déployer nos efforts pour consolider nos fondamentaux, en augmentant la part du chiffre d'affaires prévisible et en accélérant l'adoption de la 3DEXPERIENCE et du cloud.

Forts de notre historique en matière de performance et de qualité d'exécution, nous sommes confiants dans notre capacité à accroître la rentabilité à long terme du Groupe et à atteindre notre objectif de BNPA non-IFRS 2028, dans la fourchette entre 2,20 euros et 2,40 euros. Le taux élevé de conversion en trésorerie, combiné à une stratégie d'allocation du capital disciplinée, nous offre une flexibilité financière confortable pour poursuivre le développement de Dassault Systèmes, aussi bien de manière organique qu'au travers d'acquisitions."

Calendrier des événements des Relations Investisseurs

Publication des résultats du 2ème trimestre 2023 : 25 juillet

Publication des résultats du 3ème trimestre 2023 : 25 octobre

Publication des résultats du 4ème trimestre 2023 : 1er février