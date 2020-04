Dassault Systèmes présente ses résultats du premier trimestre

Crédit photo © Dassault Systèmes / Groupama

(Boursier.com) — Dassault Systèmes publie ses résultats financiers non audités en normes IFRS pour le 1er trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2020. Le Chiffre d'affaires non-IFRS est de 1,14 milliard d'euros. La marge opérationnelle non-IFRS ressort à 29,2% et la croissance du BNPA non-IFRS s'établit à 9% à 0,95 euro au 1er trimestre. Le Chiffre d'affaires logiciel récurrent non-IFRS représente 83% du chiffre d'affaires logiciel.

Le flux de trésorerie opérationnelle est de 458 millions d'euros. La proposition du Conseil d'administration est de verser un dividende de 0,70 euro au titre de l'exercice 2019.

Les perspectives financières non-IFRS 2020 passent par un objectif de stabilité du BNPA annuel d'environ 3,65 euros.

Le Groupe a fixé le cadre suivant comme base de ses objectifs financiers pour le deuxième trimestre et l'exercice. Ces objectifs sont utilisés par le Groupe pour mener sa planification interne.

Les principales hypothèses qui en définissent le cadre sont les suivantes :

- Une décélération significative du PIB mondial et des restrictions pour de nombreuses industries, sur la base des plans gouvernementaux actuels en Amérique, en Europe et en Asie, conduisant à une diminution du chiffre d'affaires logiciel licences non-IFRS d'environ -20% à 17% pour l'exercice 2020 à taux de change constants ;

- Le chiffre d'affaires logiciels récurrents non-IFRS maintiendra une forte résilience, tout en reflétant une baisse de l'activité des nouvelles licences et un certain accroissement de l'attrition, conduisant à une croissance du chiffre d'affaires récurrent dans la fourchette de 26% à 27% en 2020 à taux de change constants ;

- Des économies de coûts ayant pour objectif d'atteindre une marge opérationnelle d'environ 29,5% en 2020 ;

- Un taux d'imposition effectif non-IFRS d'environ 25,2% en 2020.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration, Directeur général de Dassault Systèmes, a déclaré : "Grâce à nos collaborateurs, nous avons fait preuve d'un dévouement sans failles et d'une rapidité de mobilisation impressionnante pour accompagner nos clients et utilisateurs à travailler aisément depuis leur domicile, les aider à poursuivre leurs activités de développement et adapter leurs centres de production et leurs écosystèmes pour les sécuriser. Nous avons fait ainsi face à la crise sanitaire mondiale grâce à des actions constructives en plaçant les individus au premier plan.

En tant qu'entreprise animée par une raison d'être, nous mettons à disposition des capacités scientifiques, d'ingénierie et de fabrication grâce à notre plateforme de collaboration virtuelle : le processus collaboratif 3DEXPERIENCE multi-disciplines démontre ainsi que le monde Virtuel peut augmenter et améliorer le monde réel. La modélisation de la sécurité dans les hôpitaux, l'augmentation du nombre d'équipements médicaux critiques avec l'impression 3D, l'accélération des essais cliniques avec l'analyse des données dans le monde entier, ou la formation par l'expérience sont de véritables révélateurs de ces nouvelles possibilités.

L'investissement significatif réalisé avec 3DEXPERIENCE Cloud ainsi que la plateforme Medidata pour les sciences de la vie ne pourraient être plus pertinents et importants dans le contexte actuel du bouleversement mondial que constitue la pandémie SARS-CoV-2."