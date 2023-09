Dassault Systèmes : OUTSCALE sera présent à l'AM Tech Day, l'événement de référence de l'industrie de l'asset management

(Boursier.com) — OUTSCALE sera présent à l'AM Tech Day qui se tiendra le 3 octobre de 8h30 à 19h au Palais Brongniart à Paris. Premier opérateur souverain et durable de Business Experience de Confiance mode as a service, 3DS OUTSCALE révolutionne les métiers au sein des organisations. A travers son approche du jumeau virtuel, 3DS OUTSCALE permet aux institutions et aux entreprises de tirer pleinement parti du potentiel de leurs données afin de les exploiter de manière optimale.

Acteur majeur de la souveraineté numérique, 3DS OUTSCALE permet également à ses clients de conserver une maîtrise totale sur leurs informations stratégiques avec une cyber-gouvernance reconnue, répondant aux plus hauts standards de sécurité.