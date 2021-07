Dassault Systèmes : nouveaux avis

Crédit photo © Dassault Systèmes / Groupama

(Boursier.com) — Dassault Systèmes monte de 0,7% sur les 46 euros ce vendredi, alors que les analystes continuent de s'ajuster dans la foulée de la présentation des résultats financiers du groupe clos le 30 juin. La Société Générale est repassée de "acheter" à "conserver" le dossier, mais a réhaussé son objectif de cours à 46 euros. JP Morgan vise 50 euros et CFRA a aussi ajusté son objectif à 46 euros. Oddo pour sa part reste à "surperformance" sur DS, avec un objectif réhaussé de 44 à 52 euros. Le Chiffre d'affaires IFRS et non-IFRS a progressé de 11%, à 2,34 milliards d'euros en non-IFRS. Le Chiffre d'affaires logiciel IFRS grimpe de 13%. Le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS croît de 12% à 2,12 Milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires logiciel récurrent non-IFRS de 1,69 Milliards d'euros, qui représente 80% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS du 1er semestre, est ressorti en hausse de 9%, avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires souscription. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels (IFRS et non-IFRS sur une base organique) augmente de 31% à 426,9 Millions d'euros.

Le résultat opérationnel est de 464,2 Millions d'euros en IFRS et de 771,2 Millions d'euros en non-IFRS, respectivement en progression de 77,4% et 24,3%. La marge opérationnelle non-IFRS a augmenté de 500 points de base à 33%.

Le BNPA IFRS dilué atteint 0,27 euro. Le BNPA non-IFRS dilué est de 0,44 euro, en croissance de 27% et de 35% à taux de change constants.

Au 1er semestre, les flux de trésorerie opérationnels sont ressortis en hausse de 21% à 1,03 Milliard d'euros. Les flux de trésorerie opérationnels ont été principalement utilisés pour la distribution de dividendes en numéraire de 147,1 Millions d'euros ; les dépenses d'investissement, nettes de 56,8 Millions d'euros ; le rachat et la vente d'actions propres de 94,4 Millions d'euros liés à ses programmes de stock-options et d'attribution d'actions ; et le paiement des obligations de location de 49,2 Millions d'euros. Les liquidités pour les stocks options exercées ont totalisé 74,9 Millions d'euros.

Bilan renforcé

La dette financière nette de Dassault Systèmes au 30 juin 2021 a diminué de 768,3 Millions d'euros pour atteindre (1,27) milliard d'euros contre (2,04) Milliards d'euros au 31 décembre 2020, reflétant une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme de 2,92 Milliards d'euros et une dette liée aux emprunts de 4,19 Milliards d'euros au 30 juin 2021.

Le groupe a révisé à la hausse des objectifs 2021 non-IFRS en visant désormais une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10% et 11%, contre 9 et 10%, et en tablant sur une croissance du BNPA de 23-25%, contre 17-18%...