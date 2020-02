Dassault Systèmes nomme Pascal Daloz COO

(Boursier.com) — Dassault Systèmes annonce la nomination de Pascal Daloz, 50 ans, en tant que Chief Operating Officer, poste nouvellement créé "pour soutenir et développer la nouvelle génération de son management ainsi que la stratégie du groupe dans les années à venir". Il reste Directeur Général Adjoint, Affaires financières, un poste qu'il occupe depuis 2018. En tant que COO, Pascal Daloz dirige le Comité exécutif des opérations, une nouvelle structure organisationnelle destinée à soutenir l'ambition future de l'entreprise consistant à être au coeur de l'innovation dans le secteur des sciences de la vie et de la santé, des industries manufacturières ainsi que des infrastructures et territoires. Il va mettre en application la prise de décisions au niveau opérationnel pour toutes les fonctions stratégiques de l'entreprise, notamment sa plateforme 3DEXPERIENCE et ses 11 marques, son organisation par industrie, sa présence à l'international, ses ressources humaines et son administration.

Pascal Daloz a apporté d'importantes contributions à Dassault Systèmes qui ont permis au groupe d'intégrer de nouveaux secteurs, lui assurant une couverture de marché unique dont il bénéficie aujourd'hui. De par sa capacité à saisir les tendances à venir et à réunir des équipes hautement compétentes, il aborde le développement de l'entreprise dans une approche interfonctionnelle et multidisciplinaire, en y intégrant son ambition future. Il a notamment joué un rôle crucial dans la décision stratégique de Dassault Systèmes d'acquérir Medidata en 2019, qui a consolidé les sciences de la vie comme la deuxième plus grande industrie de référence de l'entreprise. Pascal Daloz bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des stratégies et des innovations technologiques.

Il a rejoint Dassault Systèmes en 2001 en tant que vice-président Recherche et développement en charge du développement des marchés. Il a été nommé vice-président Stratégie et développement en 2003, puis directeur général adjoint Stratégie et marketing en 2007. En 2010, Pascal Daloz est devenu responsable de toutes les marques de l'entreprise, tout d'abord en tant que directeur général adjoint Stratégie et développement, puis plus tard, en tant que directeur général adjoint Marques et développement en 2014. Il a été nommé directeur général adjoint, affaires financières et responsable de la Stratégie en 2018.