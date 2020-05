Dassault Systèmes : Medidata s'attaque au Covid-19

(Boursier.com) — Medidata, filiale à part entière de Dassault Systèmes, annonce le lancement de myMedidata, plateforme avancée et intuitive conçue pour permettre aux patients de participer de façon flexible aux essais cliniques de nouveaux médicaments et vaccins. La plateforme myMedidata offre aux patients une expérience unifiée qui comprend l'ensemble des possibilités offertes par les outils Patient Cloud et la plateforme Rave de Medidata, deux solutions leaders du secteur et conformes aux réglementations en vigueur.

Cette première version de myMedidata comprend un outil de suivi des symptômes de la maladie Covid-19 qui s'appuie sur des études et dont le rôle est de soutenir les recherches et de faire progresser la compréhension scientifique du virus. Cet outil sera mis gratuitement à la disposition des clients de Medidata. L'application permettra aux organismes associés (sponsors) de recueillir les symptômes directement auprès des participants qui pourraient ne pas être en mesure de se rendre dans un établissement de santé. De plus, l'appli permet aux chercheurs de recruter de larges registres de patients dans le but de suivre leur état de santé par rapport à la maladie.

"Il est essentiel que l'industrie des sciences de la vie comprenne les effets du virus SRAS CoV 2 sur les patients et puisse trouver les moyens de faire progresser la recherche dans tous les domaines thérapeutiques, de la maladie COVID-19 au cancer", déclare Glen de Vries, co-fondateur et co-président de Medidata. "Le lancement précoce de myMedidata permet aux sponsors de réunir les symptômes de la Covid-19 signalés par les patients au sein de programmes de recherche, en cours et nouveaux. Cette fonctionnalité est accessible gratuitement sur la plateforme Medidata en réponse à la crise pandémique que nous traversons".

La plateforme myMedidata fournit le jeu d'outils intégrés le plus complet du secteur dans le domaine de la recherche centrée sur le patient. Cette panoplie comprend eConsent, un système électronique d'obtention de consentement des patients pour leur participation aux essais cliniques ; eCOA (electronic Clinical Outcome Assessments), un outil électronique d'évaluation des résultats cliniques ; ePRO, pour les résultats rapportés électroniquement par les patients ; Wearable Sensors, qui regroupent les données collectées par les biocapteurs et les technologies wearables ; et Virtual Trials.

Cette approche virtuelle des essais cliniques utilise des technologies interactives pour faciliter la conduite d'études à distance avec le patient, et joue un rôle essentiel dans le contexte actuel des soins de santé. Un livre blanc publié récemment sous le titre 'COVID-19 and Clinical Trials: The Medidata Perspective', démontre l'effet des mesures de confinement et de quarantaine sur les nouveaux patients qui intègrent de façon volontaire des programmes d'essais cliniques, et indique comment les solutions numériques peuvent atténuer les conséquences de ces mesures pour faciliter la poursuite de ces études.