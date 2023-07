Dassault Systèmes : les objectifs 2023 sont réaffirmés

(Boursier.com) — Dassault Systèmes publie ses résultats financiers non audités en IFRS pour le 2ème trimestre et le 1er semestre clos le 30 juin 2023. La croissance de 8% du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires logiciel au 2ème trimestre 2023 est en ligne avec les objectifs, soutenue par une hausse de 9% du chiffre d'affaires récurrent. Le groupe souligne la progression de 6% du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels au 2ème trimestre 2023, portée par une dynamique généralisée.

Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 1,45 milliard d'euros et le chiffre d'affaires logiciel à 1,31 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires souscription et support augmente de 9% ; le chiffre d'affaires récurrent représente 79% du chiffre d'affaires logiciel. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est en hausse à 278,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires prestations de services croît de 7% au cours du trimestre.

La Marge opérationnelle non-IFRS s'établit à 31% au 2ème trimestre 2023, supérieure aux objectifs. Le BNPA dilué non-IFRS ressort en hausse de 7% à 0,28 euro au 2ème trimestre 2023, en données publiées, et de 15% à taux de change constants, en haut de la fourchette des prévisions.

Les objectifs sont réaffirmés pour l'exercice 2023 avec un BNPA dilué compris entre 1,18 et 1,20 euro, avec une croissance du chiffre d'affaires de 8% à 9%.

Bernard Charlès, Président-Directeur Général de Dassault Systèmes, a déclaré : "La science joue un rôle fondamental dans la transformation que nous avons lancée en 2020, avec l'ambition de passer de l'objet à la vie. En effet, la science, qui nous ouvre les yeux sur le monde, rend visible l'invisible.

Les jumeaux virtuels d'expérience, qui sont de nature scientifique, constituent un langage universel - une nouvelle forme de "milieu" - qui révèle les secrets du réel et stimule notre imagination. À la fois exploratoires et génératifs, ils nous permettent de croiser les disciplines et de revisiter nos fondamentaux dans une nouvelle perspective. C'était d'ailleurs le centrage des rencontres scientifiques majeures que nous avons organisées dernièrement pour étudier l'intégration en profondeur de l'intelligence artificielle (IA), des cyber-systèmes, de la modélisation et de la simulation (ModSim), en plaçant les biosciences au coeur de la réflexion. Les sciences des matériaux et la biologie, quand on les intègre aux jumeaux virtuels multi-échelle, aident à révéler l'invisible et ouvrent de nouvelles façons d'envisager le développement durable.

Notre raison d'être est bien établie : nous proposons des univers 3DEXPERIENCE pour l'innovation durable - pour harmoniser produit, nature et vie. Pour cela, nous savons qu'il est indispensable de progresser dans la connaissance du vivant et de l'appliquer à tous les secteurs économiques que nous servons - des sciences de la vie aux industries manufacturières et aux infrastructures".