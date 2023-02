Dassault Systèmes : les analystes refont les comptes

(Boursier.com) — Après son envolée d'hier, Dassault Systèmes redonne 2% à 37,75 euros, alors que les analystes refont leurs comptes dans le sillage de la présentation des comptes 2022 jugés robustes. L'éditeur de logiciels a fait état d'un résultat opérationnel de 1,90 MdE (+14%) pour un chiffre d'affaires (non IFRS) en hausse de 9% à change constant à 5,67 milliards d'euros. La marge opérationnelle a atteint 33,4%, contre 34,3% un an plus tôt. Le groupe avait annoncé début 2022 un plan visant à accélérer ses investissements au cours de l'année, afin de compenser la faiblesse des embauches réalisées durant la pandémie. Dassault Systèmes ayant atteint ses objectifs en matière de recrutements, le groupe entend capitaliser sur ces investissements dans les années à venir, a précisé la direction.

Le management vise au premier trimestre un BNPA dilué de 0,27-0,28 euro et une marge opérationnelle de 30,7%-31,3%, avec une croissance des revenus à change constant de 7 à 9%.

Si la publication du T4 a été jugée rassurante, en particulier sur les ventes de licences, les objectifs 2023 sont prudents...

Du côté des analystes, Jefferies a maintenu son avis 'sous-performer' avec un objectif ajusté de 28 à 33 euros. JP Morgan reste lui à 'sous-pondérer', mais avec un cours cible remonté de 30 à 32 euros et Citi a revalorisé le dossier de 38 à 40 euros en restant 'neutre', tout en notant que les objectifs 2023 montraient une certaine résilience, avec des revenus supérieurs aux estimations et des marges globalement conformes après ajustement d'un dollar plus faible... Invest Securities en a aussi profité pour ajuster la mire de 35 à 38 euros en restant 'neutre'. Quant à Bryan Garnier, il a réitéré son avis 'neutre' à la suite de cette publication "conforme à ses attentes et au consensus", mais avec une marge opérationnelle non-IFRS ressortie dans le bas de la fourchette de guidance de l'entreprise, en raison d'une hausse des coûts salariaux liée à une accélération des embauches. Malgré des poches de faiblesse relative (Europe centrale, Chine), la performance reste globalement solide.

Oddo BHF ('surperformer') a, pour sa part, revu son cours cible de 44 à 47 euros en expliquant que la société a dépassé les attentes en matière de croissance au quatrième trimestre, et a globalement rassuré sur ses perspectives de croissance pour 2023. Les prévisions du premier trimestre sont robustes en termes de chiffre d'affaires, même si la société s'attend à une baisse des revenus de licences.