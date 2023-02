Dassault Systèmes : Le résultat opérationnel s'établit à 1,90 MdE

(Boursier.com) — Dassault Systèmes a publié ses résultats financiers

non audités en IFRS pour le 4ème trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022. La croissance du BNPA IFRS dilué est de 39% à 0,25 euro et de 20% pour le BNPA dilué non-IFRS à 0,34 euro en données publiées au 4ème trimestre 2022.

Le CA annuel ressort à 5,67 Mds contre 5,65 MdsE. La marge opérationnelle s'inscrit à 33,4%, contre 33,6%. Le résultat opérationnel est de 1,90 MdE. Le BNPA non IFRS dilué s'établit à 1,13 euros (stable). La dette financière est en repli à 227 ME.

Les objectifs non IFRS 2023 passent par une croissance du BNPA dilué entre 1,18 et 1,20 euro, avec une hausse du CA de 8 À 9%. Les perspectives pour le T1 se situent dans la fourchette de 1,42-1,44 MdE pour le CA, avec une marge opérationnelle de 30,7%-31,3%, et un BNPA dilué de 0,27-0,28 euro.

Bernard Charlès, Président-Directeur Général de Dassault Systèmes, a déclaré : "Le monde évolue à un rythme sans précédent. Nos clients et partenaires choisissent nos solutions afin d'imaginer de nouveaux horizons, de bâtir de nouvelles ambitions et de créer de nouveaux modèles opérationnels, dans un monde où la durabilité est devenue essentielle et où la souveraineté est placée au premier plan des préoccupations. Une véritable métamorphose est nécessaire, ce qui implique de notre part un changement d'approche radical. En effet, une telle transformation ne peut s'accomplir qu'en exploitant toutes les ressources des mondes virtuels pour améliorer le monde réel. Nos jumeaux virtuels d'expérience (Virtual Twin Expériences), fondés sur une approche scientifique, s'appuient sur un vaste choix de disciplines multi-échelles - biologie, chimie, sciences des matériaux, mécanique, électromagnétisme - de sorte que nos moteurs d'Intelligence Artificielle puissent transformer de gigantesques volumes de données désorganisées en savoir et savoir-faire structurés. Ce patrimoine numérique devient le catalyseur de nouveaux produits et services pour les utilisateurs finaux, ce que les consommateurs attendent : c'est-à-dire non seulement une virtualisation du produit, mais sa virtualisation dans le contexte de son utilisation. En d'autres termes, une réelle "Expérience".

Avec l'accélération de l'adoption des jumeaux virtuels, il est essentiel pour nos clients et les secteurs industriels au sens large, de transformer et repenser leur portefeuille produits dans une perspective de durabilité, tout en répondant aux besoins d'expériences différenciées de leurs clients. Nous avons transformé les processus de création et de production grâce à une approche holistique de l'économie circulaire, intégrant la frugalité et la fin de vie du produit dès sa conception. Nous donnons ainsi la possibilité aux entreprises et à la société dans son ensemble de mesurer et de répartir leur 'facture écologique', ce qui est prélevé et restitué à la planète. Notre concept 'IFWE' constitue un puissant levier permettant à la science d'harmoniser produit, nature et vie - notre raison d'être - afin, ensemble, d'avoir une influence significative. Annoncée en 2022, la gouvernance de Dassault Systèmes, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie long terme de l'entreprise, est en place depuis le début d'année 2023. Charles Edelstenne, notre fondateur, devient Président d'honneur et reste membre du Conseil d'administration. Je me réjouis qu'il poursuive auprès de nous sa collaboration qui dure depuis quarante ans. Ce duo que nous avons formé avec succès, je vais le poursuivre aux côtés de Pascal Daloz, avec qui nous partageons une même conviction : la puissance des univers virtuels scientifiques est d'apporter valeur et progrès à toutes les parties prenantes - entreprises, patients, consommateurs, citoyens. Ensemble, nous continuerons à promouvoir les valeurs de l'entreprise et à assurer le succès de sa mission."