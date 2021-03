Dassault Systemes : le Conseil d'administration propose un dividende de 0,56 euro pour l'exercice 2020

(Boursier.com) — Dassault Systèmes annonce que son Conseil d'administration a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l'Assemblée Générale du 26 mai 2021, un dividende de 56 centimes d'euros par action au titre de l'exercice 2020, exclusivement en numéraire. La date de détachement du dividende proposé serait fixée au 28 mai 2021. Le dividende serait mis en paiement le 1er juin 2021.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration et Directeur général de Dassault Systèmes, a déclaré : "La décision audacieuse de Dassault Systèmes d'acquérir MEDIDATA s'est avérée particulièrement pertinente dans l'environnement sanitaire et économique sans précédent de 2020. Un an après son investissement le plus important, Dassault Systèmes poursuit son plan de désendettement et confirme sa politique de long terme et son historique de distribution de dividendes."