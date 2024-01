Dassault Systemes : le bon moment ?

(Boursier.com) — Dassault Systemes tente de résister à la baisse du marché avec un titre qui grignote 0,5% à 44,8 euros. La Deutsche Bank a relevé à l''achat' sa recommandation sur l'éditeur de logiciels en visant 55 euros, contre 40 euros précédemment. Les actions ont considérablement dérapé depuis leur pic de la fin 2021, le titre se négociant encore près de 20% plus bas aujourd'hui malgré la récente hausse depuis les résultats du troisième trimestre. La valorisation est inférieure de 12%/20% à sa moyenne historique sur 5 ans sur la base du ratio cours/bénéfice pour les exercices 2024/2025, alors que son principal concurrent, PTC, a récemment atteint un nouveau sommet historique. Les vérifications sectorielles du broker indiquent une adoption croissante de 3DX dans l'automobile, un redressement de Solidworks et une ré-accélération de la croissance des sciences de la vie à l'horizon 2025. Les vents contraires macroéconomiques pour les licences s'atténuant également alors que les PMI sont en baisse, l'analyste pense que c'est le bon moment pour devenir plus positif sur un leader du marché de haute qualité dans les logiciels d'ingénierie.