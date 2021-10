Dassault Systèmes : lancement d'une offre d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Dassault Systèmes annonce le lancement d'une offre d'actionnariat salarié. L'offre d'actionnariat salarié sera proposée à environ 98% des collaborateurs Dassault Systèmes dans le monde selon des modalités détaillées en annexe de ce communiqué. Elle se traduira par une augmentation de capital réservée aux salariés portant sur un maximum de 5 millions d'actions Dassault Systèmes, prévue pour le 20 janvier 2022.

Ce programme vise à associer plus étroitement les collaborateurs au développement de Dassault Systèmes et leur permettre de bénéficier de la valeur qu'ils contribuent à créer au quotidien.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration et Directeur général de Dassault Systèmes, a déclaré : "La croissance de Dassault Systèmes se fonde sur une raison d'être partagée, "harmoniser produit, nature et vie". Notre entreprise pense son développement de façon inclusive et sur le long terme - croissance de l'entreprise et progrès individuel de chacun. Aussi suis-je fier de lancer notre plan d'actionnariat salarié. Il est destiné aux collaborateurs de Dassault Systèmes pour leur permettre d'investir dans notre entreprise commune et continuer à la faire grandir".