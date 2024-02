Dassault Systèmes : La Marge opérationnelle non-IFRS est 32,4% en 2023

(Boursier.com) — Dassault Systèmes a publié ses résultats financiers estimés non-audités en IFRS pour le 4ème trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023. Ces résultats estimés ont été approuvés par le Conseil d'administration le 31 janvier 2024. Le groupe fait part d'une croissance de 8% du chiffre d'affaires total au 4ème trimestre et de 9% sur l'exercice 2023, avec une hausse du chiffre d'affaires logiciel de 8%, en ligne avec les objectifs. La progression de 12% du chiffre d'affaires récurrent au 4ème trimestre et de 10% en 2023 a été portée par la forte croissance de la souscription, à +22% et +16% respectivement. Le Chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels ressort en baisse de 4% au 4ème trimestre et en hausse de 2% en 2023.

La Marge opérationnelle non-IFRS est de 35,9% et de 32,4% respectivement au 4ème trimestre et en 2023, reflétant une accélération de 160 points de base sur le trimestre hors effets de change, comme anticipé et en ligne avec les objectifs. Le Bénéfice net par action (BNPA) dilué non-IFRS ressort à 1,20 euro sur l'exercice 2023, en hausse de 12% à taux de change constants, soit un doublement du BNPA dilué en 5 ans comme initialement annoncé.

La position financière nette positive est de 0,6 milliard d'euros à fin 2023, après un désendettement réussi suite à l'acquisition de MEDIDATA. Le flux de trésorerie opérationnelle IFRS s'inscrit à 1,6 milliard d'euros sur l'exercice 2023.

Les objectifs non-IFRS pour l'exercice 2024 passent par une croissance du BNPA dilué comprise entre 1,29 euro et 1,31 euro, avec une hausse du chiffre d'affaires de 8% à 10%.

Bernard Charlès, Président du Conseil d'administration de Dassault Systèmes, a déclaré : "Ce moment est particulier car il marque le commencement d'un nouveau chapitre, Pascal Daloz ayant pris la fonction de Directeur Général le 1er janvier, comme annoncé en juin dernier. Je suis impressionné par tout ce qu'il met en place pour accroître la valeur que nous apportons à notre immense base de clients. Dans mon nouveau rôle de Président du Conseil d'administration, j'organiserai les travaux du Conseil notamment sur les sujets de stratégie, gouvernance, gestion des risques et responsabilité sociale et environnementale. Je veillerai également à ce que l'équipe de direction jouisse de la même liberté dont j'ai bénéficié pour mettre en oeuvre des stratégies innovantes. Je collaborerai avec Pascal sur la stratégie et la recherche, ainsi que sur le développement de nos relations avec les gouvernements et les clients historiques.

Tout mon parcours professionnel a été guidé par la volonté d'impulser la transformation de l'industrie. Si les progrès dans des secteurs majeurs tels que la santé, la mobilité et l'énergie ont été rendus possible, l'industrie doit désormais repenser son approche, en conciliant l'innovation et sa responsabilité envers la nature et la société. Nous avons été et nous resterons un acteur clé de cette 'Renaissance de l'industrie'. Nous disposons d'un héritage critique - l'association de la science et du savoir-faire industriel, pour mener à bien la métamorphose de l'innovation durable à venir.

Le génie de Dassault Systèmes réside dans sa capacité à transformer les rêves en réalité et nourrir l'imagination scientifique. Il y a encore beaucoup à inventer pour que notre mission progresse. Nous continuerons à nous appuyer sur notre héritage pour réaliser notre raison d'être : fournir aux entreprises et aux personnes des univers 3DEXPERIENCE permettant d'imaginer des innovations durables, capables d'harmoniser produit, nature et vie."

Pascal Daloz, Directeur Général de Dassault Systèmes, a commenté : "Je suis fier d'être le nouveau Directeur Général de Dassault Systèmes et de diriger l'entreprise avec l'appui d'une équipe talentueuse, alors que s'ouvre un nouveau chapitre - une évolution, pas une révolution. Nous constatons aujourd'hui que l'économie de l'expérience - telle que nous l'avions définie en 2012 - converge avec l'économie durable. Nous entrons en effet dans une ère définie par les principes de 'l'Economie Générative' où il s'agit de comprendre et reproduire la fabuleuse méthode de transformation de la vie. Cela implique la métamorphose conjointe de l'industrie et de la société - un nouvel équilibre qui donne la priorité à la 'génération' plutôt qu'à la simple 'consommation'.

Nous accompagnons, depuis des dizaines d'années, les processus d'innovation - de la conception jusqu'à la fabrication. Aujourd'hui, nous allons plus loin puisque nous offrons une boucle infinie et continue qui relie le virtuel et le réel grâce aux données du monde réel. Cette approche ouvre de nouvelles possibilités : notamment 'donner vie aux objets' et 'générer les multiples vies des objets', pour nourrir l'économie durable et circulaire. Cela nous permettra d'élargir nos propositions de valeur et nos cibles - pour toucher tous les professionnels en entreprise et, en fin de compte les consommateurs, les patients et les citoyens.

Nous avons mené à bien notre plan stratégique 2018-2023 puisque nous avons doublé notre BNPA dilué à 1,20 euro, une hausse essentiellement obtenue par croissance organique. Cette performance a été réalisée en cinq ans, comme initialement prévu, malgré la pandémie et l'instabilité géopolitique. Durant cette période, nous avons renforcé nos positions dans des industries clés, en changeant la donne et en accompagnant leur transformation. Cela nous a permis de poser des bases solides pour bâtir de nouveaux succès.

Le nouveau plan à cinq ans que nous initions prévoit de doubler le BNPA d'ici à 2028. Notre positionnement stratégique nous permet de tirer parti d'un vaste marché qui offre de nouvelles opportunités. Notre approche scientifique, notre savoir-faire industriel, nos capacités de modélisation et de simulation couplées à l'IA et à la science des données nous distinguent pour jouer un rôle essentiel dans 'l'Economie Générative'."