Dassault Systèmes : Jindal Stainless choisit les solutions du groupe pour améliorer ses performances opérationnelles et accélérer ses livraisons

(Boursier.com) — Dassault Systèmes annonce que Jindal Stainless Limited (JSL), premier producteur d'acier inoxydable en Inde, va déployer ses solutions pour renforcer ses processus de planification, d'ordonnancement et d'exécution de la production afin de mieux répondre aux attentes de ses clients.

Après avoir récemment étendu et doublé sa capacité de production annuelle pour atteindre 2,9 millions de tonnes d'acier sur deux sites, JSL peut gérer en toute transparence sa production et ses opérations en adoptant une approche intégrée et entièrement automatisée de bout en bout.

La production d'acier inoxydable est un processus complexe où la fabrication est réalisée "à la demande". Pour assurer des performances fiables et conformes aux objectifs de leurs clients, les groupes sidérurgiques doivent s'appuyer sur des méthodes agiles et transparentes pour planifier, utiliser les ressources, exploiter les informations fournies en temps réel par les ateliers, équilibrer rapidement les capacités et effectuer des prévisions exactes tout en respectant des normes de qualité très strictes.

JSL va déployer l'industry solution experience " Operations Planning and Scheduling Excellence " basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, ainsi que deux applications DELMIA, pour optimiser ces processus dans un environnement virtuel. JSL pourra ainsi réduire ses coûts et améliorer son efficacité dans l'optique de réaliser des bénéfices significatifs, qu'il s'agisse de raccourcir d'environ 15% les délais d'exécution ou de réduire le stock de travaux en cours d'environ 10 %.

Le groupe sidérurgique vise à renforcer sa position dans des secteurs clés tels que l'automobile et les infrastructures tout en développant sa présence dans les secteurs de l'aéronautique et de la défense dans une démarche de durabilité. Dans ce contexte, les expériences de jumeaux virtuels permettent à JSL de minimiser son empreinte carbone en réduisant les détournements de produits et les rejets dus à un niveau de qualité insuffisant.

"Nous franchissons une nouvelle étape ambitieuse en faisant preuve de créativité pour éliminer les systèmes traditionnels et adopter de nouveaux modèles de numérisation et d'automatisation", déclare Abhyuday Jindal, directeur général de JSL. "Il y a quelques années, nous avons été la première entreprise spécialisée dans l'acier inoxydable à mettre en oeuvre un parcours d'accompagnement client complet. Aujourd'hui, nous tendons vers l'intégration à 360 degrés de différentes technologies opérationnelles reposant sur des tableaux de bord en temps réel afin d'accélérer les processus décisionnels. Cette approche correspond à notre volonté de diversification, d'expansion, de croissance à long terme et d'innovation dans le domaine de l'acier inoxydable. Le déploiement des solutions DELMIA Quintiq et DELMIA Apriso représente pour JSL un élément clé de cette démarche."

"Les solutions de Dassault Systèmes aident des entreprises à la pointe de l'innovation telles que Jindal Stainless Limited à produire de l'acier selon une approche durable", déclare Corinne Bulota, Vice-présidente, Infrastructure, Énergie et Matériaux de Dassault Systèmes. "En utilisant nos industry solution experiences et les applications DELMIA Quintiq et DELMIA Apriso, JSL bénéficie d'une source de référence unique qui lui procure des capacités de visibilité, de simulation et d'optimisation en temps réel. En outre, l'expérience de jumeau virtuel des systèmes de production permet à JSL d'améliorer sensiblement son efficacité opérationnelle et la qualité de ses produits tout en simplifiant la prise de décision basée sur des données dans une démarche de décarbonation de l'industrie sidérurgique."