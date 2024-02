Dassault Systèmes : grosse sanction !

(Boursier.com) — Il ne fallait pas être une société du CAC40 et présenter ses comptes ce matin. Outre Sanofi et BNP Paribas, Dassault Systèmes connaît également un début de séance pour le moins compliqué avec une action qui chute de 8,3% à 44,3 euros. Le groupe table sur une nouvelle année de croissance après avoir dévoilé des résultats un peu justes par rapport aux attentes du marché au quatrième trimestre.

Sur la période, l'éditeur de logiciel a réalisé un bénéfice net non-IFRS de 487,2 ME, en hausse de 6,9%, soit un bpa de 0,36 euro, pour un chiffre d'affaires non-IFRS de 1,64 MdE (+3,8% et +8% à change constant). Le consensus 'Bloomberg' attendait un bénéfice net non-IFRS de 488,5 millions d'euros pour des revenus de 1,67 MdE. La croissance organique était anticipée à 8,39%. La marge opérationnelle non-IFRS s'est établie à 35,9% contre 34,9% il y a un an, et 36,3% de consensus.

Le groupe vise une croissance du BNPA dilué comprise entre 1,29 euro et 1,31 euro en 2024, avec une hausse du chiffre d'affaires de 8% à 10%, à taux de change constant.

Morgan Stanley ('surpondérer') explique que les prévisions pour l'exercice 2024 indiquent une nouvelle année de forte croissance, mais les perspectives sont inférieures aux attentes en matière de marge opérationnelle. La croissance et les marges au 4ème trimestre ont atteint la partie inférieure des prévisions, se situant " légèrement en deçà de la barre haute " des attentes des analystes. Le secteur d'activité des sciences de la vie reste morose, tandis que les tendances en Chine s'améliorent. Jefferies ('sous-performance') met en avant la déception au niveau du cash-flow opérationnel ; l'adoption d'une nouvelle structure de contrat hybride ayant créé un décalage entre les échéanciers de paiement des clients et la comptabilisation des revenus, conduisant à un décalage entre les flux de trésorerie et les bénéfices. Le résultat " représente parfaitement le dossier d'investissement avec un P&L satisfaisant, mais un cash-flow décevant ".

Enfin, JP Morgan ('surpondérer') s'attendait à ce que les actions soient sous pression après ces résultats inférieurs au consensus, même si la société a annoncé un autre grand accord dans l'automobile avec BMW. La banque affirme que le consensus baissera probablement d'un faible pourcentage à un chiffre pour tenir compte du nouveau point médian des prévisions pour 2024.