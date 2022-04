Dassault Systèmes : Faurecia utilise la plateforme 3DExperience

(Boursier.com) — Faurecia , entité du groupe Forvia, a étendu son utilisation de la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes dans le but d'optimiser la logistique entrante de ses véhicules à guidage automatique (AGV). L'équipementier gère la complexité croissante de son environnement de fabrication en améliorant le flux logistique, en augmentant l'efficacité, en réduisant les coûts et en livrant les produits à ses clients conformément aux délais fixés et de manière plus durable.

Faurecia utilise l'Industry Solution Experience "On Target Vehicle Launch" basée sur la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes afin de déterminer et valider les meilleurs scénarios logistiques pour les lignes d'assemblage dédiées à la fabrication à la commande (make-to-order). L'équipementier peut ainsi simuler et visualiser la navigation des véhicules à guidage automatique en fonction des postes de travail, des ressources disponibles, des variabilités et des contraintes d'assemblage, du flux et de l'équilibrage des lignes dans le cadre d'une même expérience de jumeau virtuel, avant de lancer la production pour un client.