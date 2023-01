(Boursier.com) — Dassault Systèmes et IBM annoncent l'extension de leur collaboration historique par la signature d'un protocole d'accord combinant leurs technologies respectives afin de relever les défis de développement durable auxquels doivent faire face les industries manufacturières.

En 2022, le développement durable a été identifié par 58% des dirigeants du secteur des ressources énergétiques comme leur plus grand défi, 51% d'entre eux le considérant également comme une opportunité permettant de favoriser la croissance. Dans le même temps, 44% de ces dirigeants ont indiqué ne pas exploiter dans leurs processus de décision l'importante quantité de données déjà à leur disposition. (Source : IBV 2022 CEO - Energy & Resources insights).

Actuellement, les entreprises sont confrontées non seulement à la hausse des prix de l'énergie, mais aussi à des perturbations systémiques de la chaîne d'approvisionnement et de production. Ces dysfonctionnements sont dus à de multiples facteurs parmi lesquels on retrouve la situation géopolitique mondiale, la tension sur les matières premières mais aussi les phénomènes liés à la pyramide des âges (vieillissement, départs en retraites, pertes de compétences, ...) sans oublier les risques grandissants liés au climat.

En réponse à ces nombreux défis, il est indispensable de déployer rapidement et efficacement les nouvelles infrastructures, en particulier dans le domaine énergétique, tout en maintenant en condition opérationnelle les équipements déjà en place. La capacité des entreprises à tirer parti d'informations exploitables et basées sur la donnée opérationnelle est essentielle pour accélérer le déploiement ou la modernisation des équipements et ainsi les rendre plus sûrs, plus efficaces et plus durables.

Afin d'aider les entreprises à assurer la continuité de leurs activités tout en atteignant leurs objectifs de développement durable, Dassault Systèmes et IBM ont décidé d'associer la plateforme 3DEXPERIENCE et les expériences de jumeaux virtuels de Dassault Systèmes aux solutions d'IBM pour l'IoT et la maintenance des équipements, l'optimisation des ressources IT, la gestion des risques climatiques et la gouvernance ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

Toute organisation sera ainsi en mesure de mieux comprendre et analyser les installations et infrastructures existantes en recréant un jumeau virtuel complété avec des données opérationnelles.

Jumeau virtuel

Grâce à ce jumeau virtuel qui couvrira à la fois l'ingénierie, la fabrication, les opérations et la maintenance, il devient possible de proposer une feuille de route visant à moderniser et à optimiser les réseaux d'énergie, les parcs éoliens, les aéroports, les systèmes de distribution d'eau, les transports et la mobilité, les réseaux des villes ou les data centers.

L'expérience de jumeaux virtuels d'un équipement est un modèle 3D évolutif enrichi de données opérationnelles en provenance de l'équipement qui reproduit la réalité avec une précision scientifique. Elle permet de tester et simuler le comportement de l'équipement dans le but de prévoir ses futures performances ou anticiper une non-conformité au plus tôt.

En combinant les expériences de jumeaux virtuels des équipements, des bâtiments, des réseaux de distribution ou de transmission électrique avec les solutions d'optimisation, de maintenance et de gestion des risques climatiques, il sera possible de :

-Améliorer la collaboration et le partage des connaissances entre les équipes d'ingénierie système, de fabrication et d'exploitation.

-Prendre des décisions opérationnelles en contexte de manière plus rapide, plus sûre et plus durable pour les installations, les équipes et les processus.

-Intégrer les exigences contractuelles de conformité aux réglementations industrielles et environnementales dès la phase d'ingénierie jusqu'à la phase de maintenance.

Offre commune

Au cours des prochains mois, Dassault Systèmes et IBM travailleront ensemble pour structurer les caractéristiques de leur offre commune. Les deux entreprises cibleront d'abord les propriétaires et les exploitants de réseaux de distribution d'eau et d'énergie, les exploitants de parcs éoliens, les aéroports et les projets de modernisation ou les acteurs en charge de la conception, supervision et maintenance de data centers.

Voici quelques exemples de cas d'usage qui pourront bénéficier de cette collaboration sur les marchés de l'énergie et des infrastructures civiles :

-Déterminer l'empreinte carbone globale d'un parc de data centers pendant son exploitation, en automatisant les actions qui permettent d'optimiser l'usage et le déploiement des ressources IT (réseau, stockage, calcul, applications).

-Améliorer l'efficacité des opérations aéroportuaires en analysant et intégrant les données de performance des équipements, celles issues des activités de maintien en conditions opérationnelles, ainsi que les données climatologiques et météorologiques.

Combiner les capacités d'optimisation et de simulation afin de mieux contrôler le rendement énergétique d'un parc éolien en exploitant les données climatologiques géolocalisées (historique et temps-réel).

-Améliorer le pilotage et la maintenance des infrastructures publiques, notamment la transmission et la distribution énergétique, l'approvisionnement en eau et l'assainissement.