Dassault Systèmes : estimations de croissance du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

(Boursier.com) — Dassault Systèmes publie ses premières estimations de croissance du chiffre d'affaires, non auditées et en normes non-IFRS, pour le 1er trimestre clos le 31 mars 2020.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 estimé est entre 2,5% et 5% en dessous de la limite inférieure des objectifs du 1er trimestre 2020, en raison de la baisse du chiffre d'affaires des nouvelles licences et d'une plus faible activité des services.

La croissance estimée du chiffre d'affaire du 1er trimestre 2020 est comprise entre 14% et 17%, reflétant la performance de Medidata et la croissance organique du chiffre d'affaires récurrent.

Dassault Systemes rappelle que la limite basse de son objectif de croissance initial est de 20%, un chiffre établi avant la crise du COVID, à taux de change constants. Le chiffre d'affaires récurrent est en ligne avec les objectifs initiaux, et représente environ 84% du chiffre d'affaires logiciel au 1er trimestre. La croissance par rapport à la même période de l'année précédente est tirée par des renouvellements robustes et la bonne dynamique de Medidata

Cette crise sans précédent provoquée par le SARS-CoV-2 crée d'immenses défis pour la société à de multiples niveaux. Dans ce contexte de grande incertitude, il nous semble de bonne gouvernance de donner une première estimation de son impact sur notre chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2020 , commente Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration, Directeur général de Dassault Système. Il poursuit : Grâce à la plateforme 3DExperience disponible sur site, connectée à distance, et sur le cloud, nous maintenons le service et l'assistance dont nos clients ont besoin en ces temps difficiles. Nous constatons l'agilité de certains d'entre eux à utiliser notre environnement collaboratif en ligne pour poursuivre le développement de leurs projets d'ingénierie et de fabrication et pour adapter leur chaîne d'approvisionnement .

Le dirigeant estime encore : Cette période de défi mondial et de profonde transformation confirme la pertinence des investissements réalisés récemment pour devenir un acteur majeur dans le secteur des Sciences de la Vie et de la Santé. Cette démarche audacieuse d'acquisition de Medidata a été rendue possible grâce au soutien de nos actionnaires. Lorsque cette période difficile sera passée, nous veillerons à aider tous nos clients à s'adapter et à se renforcer dans nos trois secteurs stratégiques, Industries Manufacturières, Sciences de la Vie et la Santé, et Infrastructures et Territoires .

Pascal Daloz, Directeur des opérations et Directeur financier de Dassault Systèmes, ajoute : Au 1er trimestre, nous constatons la robustesse de notre business model, avec un chiffre d'affaires récurrent qui représente 84% du chiffre d'affaires logiciel. Grâce à la résistance du chiffre d'affaires récurrent et à la dynamique de Medidata, nous enregistrons une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires à taux de change constants pour le trimestre. De plus, compte tenu des impératifs actuels dans toutes les industries que nous servons, en particulier dans le secteur de la Santé, nous concentrons nos efforts dans ce domaine et nous travaillons intensément avec Medidata pour identifier des solutions avancées et innovantes. Nous souhaitons ainsi aider les entreprises pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux à analyser l'impact de la pandémie sur les essais cliniques et à tirer parti des technologies actuelles et en développement pour atténuer les risques grâce à une utilisation accrue des possibilités offertes par la virtualisation .

Dassault Systemes publiera ses résultats financiers le 23 avril 2020, tel que précédemment annoncé, et examinera à cette occasion les perspectives pour l'année entière.