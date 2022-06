Dassault Systèmes : en place pour tenir ses objectifs

(Boursier.com) — Dassault Systèmes remonte de 0,8% à 33,73 euros ce vendredi, alors qu'Invest Securities a ajusté la mire sur le groupe de 36 à 32 euros en étant 'neutre' sur le dossier, au lendemain du 'Capital Markets Day' qui s'est tenu au siège social de DS à Vélizy-Villacoublay... Au cours de cette journée dédiée aux analystes financiers, la direction générale de Dassault Systèmes a présenté l'activité, la stratégie et les perspectives du groupe. "Celui-ci est bien placé pour atteindre son objectif de BNPA non-IFRS 2024 et bénéficie d'importantes opportunités de croissance durable" a estimé la direction. Pour Bernard Charlès, le Vice-président du Conseil d'administration et Directeur Général de Dassault Systèmes, "le monde se transforme et les expériences durables sont le pilier central de cette nouvelle ère... Dans tous les secteurs, nos clients font confiance à Dassault Systèmes pour créer des offres différenciées au sein d'une économie durable.

"Pour transformer le monde réel, nous nous appuyons sur le monde virtuel... Les jumeaux virtuels d'expérience, fondés sur une approche scientifique, associent une approche multi-échelle et multi-physique à l'intelligence artificielle et à l'exploitation des données pour comprendre le monde réel... Ils ouvrent le champ des possibles, grâce à une offre unique basée sur la plateforme et nos solutions industrielles" a poursuivi le dirigeant. "Initialement, nous avons développé les jumeaux virtuels des objets - avions, voitures, usines, villes - puis, nous avons étendu cette capacité au vivant - les êtres humains notamment. Avec '3DEXPERIENCE IFWE Loop', nous proposons une vision globale, associant création de valeur et valeur de l'expérience vécue - une continuité entre le QUOI, le COMMENT et l'USAGE. Nous favorisons le développement durable grâce à la gestion de l'ensemble du cycle de vie de l'expérience, par l'anticipation du recyclage des produits dès leur conception, l'évaluation des impacts environnementaux et l'optimisation la circularité".

Jumeaux virtuels à l'appui

Pascal Daloz, Directeur Général Adjoint, Opérations de Dassault Systèmes, "l'intégration réussie de MEDIDATA, nous a permis de diversifier nos secteurs industriels et de créer des opportunités... Aujourd'hui, notre marché adressable est de 45 milliards d'euros pour un marché potentiel de 100 milliards d'euros. Nous disposons ainsi d'un réservoir de croissance important dans nos trois secteurs : Industries manufacturières, Sciences de la vie et santé et Infrastructures et villes. Nous sommes bien placés pour saisir ces opportunités et dépasser la croissance du marché grâce à nos nombreux leviers stratégiques et à notre solide modèle opérationnel. Notre leadership, tant industriel que technologique, et notre approche plateforme sont les fondements de notre croissance chez les clients existants et les nouveaux clients"..."En outre, la 3DEXPERIENCE IFWE Loop a un effet multiplicateur. D'une part, elle enrichit notre proposition de valeur, associant les personnes, les données et les idées. D'autre part, elle élargit notre audience en étendant les jumeaux virtuels d'expérience à toutes les parties prenantes, y compris aux consommateurs, aux patients et aux citoyens. Telle est notre prochaine étape" a poursuivi le dirigeant.

Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes, a ajouté : "Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de BNPA de 1,20 euro en 2024... Plus important encore, nous ne sommes pas limités dans notre croissance et disposons de multiples opportunités. Notre stratégie de plateforme et le cloud a un effet multiplicateur, source d'une croissance organique durable... Nos clients choisissent le cloud pour accélérer leur capacité d'innovation, leur agilité et créer de nouveaux modèles d'entreprise. L'adoption du cloud devient également un catalyseur pour transformer Dassault Systèmes.

Nous sommes en position de force. Notre taux de conversion du résultat opérationnel en cash nous permet d'atteindre notre objectif de désendettement un an à l'avance. Notre politique rigoureuse d'allocation du capital nous offre une grande flexibilité financière pour faire progresser nos priorités stratégiques, alliant croissance organique et acquisitions.

Nous sommes confiants dans notre capacité à poursuivre le renforcement de notre modèle d'affaires, qui génère déjà près de 80% de chiffre d'affaires récurrent, et à matérialiser notre potentiel."