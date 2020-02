Dassault Systèmes dévoile son orientation stratégique pour les prochaines années

(Boursier.com) — Dassault Systèmes dévoile son orientation stratégique pour les prochaines années, axée sur la transformation des soins apportés aux individus et sur l'amélioration de leur qualité de vie, en rendant possible le jumeau numérique du corps humain.

Les jumeaux numériques ouvrent de nouvelles possibilités pour les soins de santé et les sciences de la vie en permettant à la recherche, à la médecine, à la chirurgie et aux autres disciplines associées de comprendre, de modéliser, d'examiner, de tester et de traiter un corps humain de manière aussi précise, sécurisée et efficace que peuvent le faire les autres disciplines industrielles avec les voitures, les bâtiments ou les avions.

"En 1989, nous avons créé le premier jumeau numérique d'un avion géant, le Boeing 777. En 2012, observant que le monde était en train d'évoluer vers une économie de l'expérience valorisant l'usage plutôt que le produit, nous avons osé imaginer une plateforme qui utiliserait des jumeaux numériques complets des choses pour naviguer, évaluer, et expérimenter de manière holistique une idée pour la concrétiser. Nous l'avons baptisé la plateforme 3DEXPERIENCE. Nos clients, en l'adoptant, en font le catalyseur et l'accélérateur de la renaissance de l'industrie ", déclare Bernard Charlès, vice-président du conseil d'administration et directeur général de Dassault Systèmes.

"Notre ambition d'harmoniser produit, nature et vie, reste la même, tandis que son périmètre s'élargit. Cela nous a amenés à développer une nouvelle compréhension de la vie et de la nature. Aujourd'hui, nous sommes capables d'appliquer les connaissances et le savoir-faire que nous avons acquis dans le monde non organique au monde vivant, en étendant notre focus des 'choses' à 'la vie'. Le jumeau numérique du corps humain nous permettra d'inventer de nouvelles façons de représenter la vie en comprenant et en représentant l'invisible, et d'apporter une contribution durable au bénéfice de tous."