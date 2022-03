Dassault Systèmes : de toute beauté ?

(Boursier.com) — Dassault Systèmes annonce que Shiseido Company, un fabricant international de produits de beauté fondé il y a 150 ans et présent dans 120 pays, a signé un accord de licence pluriannuel portant sur la mise en oeuvre de ses solutions de gestion des opérations de fabrication dans les principaux sites dont dispose le groupe à travers le monde. Afin de répondre aux attentes des consommateurs et des consommatrices qui ont plébiscité ses produits de soin de la peau et de bien-être au cours de la pandémie, Shiseido souhaite avoir la possibilité de mettre en place des systèmes de production plus efficaces qui trouvent un écho auprès de sa clientèle et contribuent à la fidélité à la marque.

Le déploiement de la solution Perfect Production basée sur les applications DELMIA Apriso et la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes va soutenir la stratégie d'accélération de la transformation numérique 'Win 2023 and Beyond' de Shiseido en lui permettant de se concentrer sur l'amélioration de la productivité de ses usines et la réduction de ses coûts. La solution Perfect Production et l'application DELMIA vont permettre à Shiseido d'unifier et de standardiser la gestion de ses opérations de fabrication, ainsi que les bonnes pratiques mises en place sur ses principaux sites de production au Japon, en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays. En aidant Shiseido à améliorer la planification de bout en bout et à optimiser ses opérations, cet environnement virtuel collaboratif unifié augmentera les performances opérationnelles, la productivité et la rentabilité, et contribuera à résoudre les problèmes de fabrication sans affecter la qualité des produits. En outre, l'amélioration de la flexibilité de la production dans différentes régions permettra à Shiseido d'affecter ses moyens de production avec une plus grande précision, de maintenir la qualité de ses produits et de répondre à la demande locale.