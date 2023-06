Dassault Systèmes : de retour sur les 40 euros

(Boursier.com) — Dassault Systèmes monte de 0,8% à 40,50 euros ce lundi, alors qu'Invest Securities a ajusté la mire à 'neutre' avec un objectif qui passe de 38 à 40 euros sur le dossier, après la présentation des objectifs de moyen/long terme du groupe et l'annonce d'un nouveau directeur général pour 2024. L'éditeur de logiciels table sur un BNPA non-IFRS compris entre 2,20 euros et 2,40 euros d'ici 2028, deux fois plus qu'en 2022, ou il s'était élevé à 1,13 euros...

Comme de nombreux fournisseurs de logiciels, le groupe passe d'un modèle centré sur la distribution de licences, où les clients paient le logiciel à l'avance, à un modèle d'abonnement, où les paiements sont effectués à intervalles réguliers. Les partisans de ce modèle affirment qu'il permet aux entreprises de disposer d'un flux de revenus plus prévisible, ce qui facilite la planification et la gestion des coûts. "Dassault Systèmes devrait ainsi accroître ses marchés adressables de 100 milliards d'euros aujourd'hui à 1.000 milliards d'euros en 2040", a déclaré dans un communiqué Pascal Daloz, directeur général délégué du groupe.

Ce dernier sera nommé directeur général le 1er janvier 2024. Il remplacera Bernard Charlès, qui conservera cependant sa fonction de président du Conseil d'administration...